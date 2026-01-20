神戸市、公益財団法人神戸医療産業都市推進機構、国立大学法人神戸大学、国立研究開発法人理化学研究所、三菱商事株式会社、三菱商事都市開発株式会社およびアイパークインスティチュート株式会社(以下、各者)は本日、「神戸医療産業都市におけるイノベーション創出に向けた連携協定」(以下、本協定)を締結しました。





1.本協定の目的

本協定は、国内最大級のバイオメディカルクラスターである「神戸医療産業都市」において、各者が連携・協力し、研究における関連機関・企業間の交流・連携およびイノベーションを促進するエコシステムを構築することを目的としています。

本取り組みを通じてバイオ・ライフサイエンス分野における産業創出や企業等の集積をさらに加速し、クラスターのさらなる拡大・成長を推進することで、エリア全体の活性化を図り、ひいては日本のバイオ・ライフサイエンス分野の国際競争力の強化に貢献することを目指します。





2.連携・協力事項(さらなる成長を加速する4つの柱)

各者は、それぞれがこれまで築き上げてきた人的、知的、物的資源を相互に活用し、次に掲げる事項につき、連携・協力して取り組みます。

(1)産業創出・集積に必要なエコシステム形成

進出組織間の交流促進や産官学共創に資する取組の促進

外部コミュニティと繋がるネットワークの構築

ベンチャー企業の成長に資する投資機能の整備

(2)優位性あるインフラ構築

理化学研究所が有する世界最高性能の研究基盤(富岳・SPring-8等)および神戸大学が推進する「デジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク(DBLR)」のバイオ・ライフサイエンス研究開発への活用促進

研究活動を支える交流施設等の環境整備

(3)専門人材育成・集積

専門技術人材の呼び込み

ベンチャー経営人材や連携大学院を通した更なる研究人材の育成

(4)世界への発信と連携

海外のサイエンスパークとの連携強化

海外企業等の誘致強化やグローバルイベントの誘致









【参考1】 神戸医療産業都市とは

1995年に発生した阪神・淡路大震災の復興プロジェクトとして、神戸市は、「雇用の確保と神戸経済の活性化」「先端医療技術の提供による市民福祉の向上」「アジア諸国の医療水準の向上による国際貢献」を目標に掲げ、1998年に構想を開始しました。

構想から30年近くを経て、国内最大級のバイオメディカルクラスターへと成長しており、先端技術等の研究を行うアカデミアや医療関連企業、理化学研究所、スーパーコンピュータ「富岳」をはじめとする最先端の研究インフラや高度専門病院群が集積し、優れた研究・開発環境が整備されています。





【参考2】 各者概要

法人名 ： 三菱商事株式会社

所在地 ： 東京都千代田区丸の内2丁目3番1号

代表者 ： 代表取締役 社長 中西 勝也

事業内容： 地球環境エネルギー、マテリアルソリューション、金属資源、社会インフラ、モビリティ、食品産業、S.L.C.(Smart-Life Creation)、電力ソリューションの8グループ体制で、幅広い産業を事業領域として多角的なビジネスを展開

URL ： https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/about/profile/





法人名 ： 三菱商事都市開発株式会社

所在地 ： 東京都千代田区有楽町1丁目5番2号

代表者 ： 代表取締役 社長 森田 憲司

事業内容： 物流施設や研究開発施設等を核としたインダストリアル領域、都心型商業施設やNSC(近隣型ショッピングセンター)、アリーナ等のエンターテインメント施設を核としたリテール・エンターテインメント領域を中心とした不動産・都市開発を展開

URL ： https://www.mcud.co.jp/





法人名 ： 公益財団法人神戸医療産業都市推進機構

所在地 ： 兵庫県神戸市中央区港島南町6丁目3番地7

代表者 ： 理事長 成宮 周

事業内容： 神戸医療産業都市の中核的支援機関として、産官学医の連携・融合を促進する総合調整機能を担うとともに、先端医療の実現に資する研究開発及び臨床応用の支援、次世代の医療システムの構築を通じて、革新的医療技術の創出医療関連産業の集積形成に寄与する。

URL ： https://www.fbri-kobe.org/





法人名 ： 国立大学法人神戸大学

所在地 ： 兵庫県神戸市灘区六甲台1丁目1号

代表者 ： 学長 藤澤 正人

事業内容： 本学は、『知と人を創る異分野共創研究教育グローバル拠点』として進化し続けることを長期ビジョンに掲げ、地域と世界に貢献するトップレベルの研究教育拠点の形成に取り組んでいます。具体的には、「デジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク(DBLR)」を設立し、神戸医療産業都市と密に連携しながら、先端的な研究開発において優れた成果を挙げています。また、11学部15研究科、約2万人の学生・教職員を擁する「地域中核・特色ある研究大学」として、バイオものづくり研究やグローバル卓越人材の育成を強化しており、将来的には本学全体を「グローバル・イノベーション・キャンパス」へと変革することを目指しています。

URL ： https://www.kobe-u.ac.jp/ja/





法人名 ： 国立研究開発法人理化学研究所

所在地 ： 埼玉県和光市広沢2番1号

代表者 ： 理事長 五神 真

事業内容： 我が国唯一の国による自然科学の総合研究所。

URL ： https://www.riken.jp/





法人名 ： アイパークインスティチュート株式会社

所在地 ： 神奈川県藤沢市村岡東2丁目26番地1

代表者 ： 代表取締役 社長 藤本 利夫

事業内容： ライフサイエンス関連研究施設のオペレーション、テナントリーシング・マネジメント事業、イノベーション創出促進、技術交流・研究連携促進など、ライフサイエンスエコシステムの構築・活性化のための事業

URL ： https://www.shonan-ipark.com/company/