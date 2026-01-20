株式会社ユー・ディー(所在地：大阪府大阪市中央区、代表取締役：岡本 敏秀)は、アルバム制作を通じて培ってきた経験を活かし、お子さまの成長を大切に残すための情報を、ツナグ‐オンラインショップ‐Instagramにて公開しました。





ツナグ‐オンラインショップ‐ Instagram(赤ちゃんグッズ・出産記念品)

https://www.instagram.com/tsunagu_onlineshop/





スタッフが選ぶおすすめショット(1)





新しい一年が始まり、赤ちゃんの成長を写真やアルバムとして残したいと考えるご家族も多いのではないでしょうか。





一方で、アルバムを見返して「この表情も残しておけばよかった」「家族と触れ合う姿も撮っておけばよかった」と感じることは、決して珍しくありません。子どもの成長は本当にあっという間で、あとからその大切さに気づくことも多いものです。





絆アルバム紹介(1)





当社はこれまで、多くのアルバム制作に携わる中で、「この写真があってよかった」「撮っておいて本当によかった」といった声を、ご家族から数多くいただいてきました。そうした声や、日々の制作の中で感じてきたことを、より身近にお伝えするため、公式Instagramでの情報発信を行っています。





Instagramでは、アルバム商品の紹介に加え、アルバム制作スタッフの視点から





・おすすめの撮影シーン

・撮っておくと後悔しにくいカット





などを紹介しています。





スタッフが選ぶおすすめショット(2)





写真は、撮影したその日だけでなく、何年後、何十年後にもご家族の思い出として残るものです。

新しいシーズンを迎える今だからこそ、お子さまの「今」を大切に残すヒントとして、ぜひご活用ください。





絆アルバム紹介(2)









【会社概要】

会社名 ： 株式会社ユー・ディー

代表者 ： 岡本 敏秀

所在地 ： 〒541-0053 大阪市中央区本町2-3-9 JPS本町ビルディング4F

設立 ： 1991年4月

事業内容： 社会貢献事業におけるデザイン・映像・音楽・ITクリエイティブ事業。

医療機関のITソリューションにおける支援事業。他

URL ： https://www.eu-d.co.jp/