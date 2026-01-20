日本で唯一の、きこえない・きこえにくい人、みえない・みえにくい人のための国立大学である筑波技術大学(茨城県つくば市)は、2026年2月7日につくば市民ギャラリーにて、産業技術学部(きこえない・きこえにくい学生が学ぶ学部)と保健科学部(みえない・みえにくい学生が学ぶ学部)の情報技術系3学科・コースによる合同研究／活動展示会を開催します。





イベントチラシ









■開催概要

1.日時 ： 令和8年2月7日 土曜日 13時00分から17時00分

2.場所 ： つくば市民ギャラリー(つくば市中央公園レストハウス内)

〒305-0031 茨城県つくば市吾妻2丁目7-5

3.参加申込： https://forms.office.com/r/NiWdcZwjR0

4.参加費 ： 無料

5.趣旨 ：

きこえない・きこえにくい人が集い学ぶ産業技術学部、みえない・みえにくい人が集い学ぶ保健科学部、どちらの学部にも情報技術に関する学科・コースがあります。

この度、学部・障害を越え、本学での情報技術に関する研究や活動を発表する展示会を開催いたします。本学では、学生たちの、きこえない・きこえにくい、あるいはみえない・みえにくい立場から、多くの人が日常生活でなかなか気づくことのできない「社会がもつ障害」に着目し、当事者によるユニークかつ実践的な問題解決の活動を数多く行っています。

本展示会では2025年度卒業研究成果に加え、学生主体による課外活動の紹介、教員による教育および研究活動についてポスターやデモンストレーション展示いたします。会場での交流により、本学の活動の発信を行うとともに、新たなビジネスや研究の創発、幅広い交流が行われることを期待します。