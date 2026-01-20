株式会社PHP 研究所（京都市南区・代表取締役社長 瀬津要）は、ＰＨＰ新書『利己的な生物がなぜ協力し合えるのか――「進化論」の残された謎に挑む』長谷川英祐 著／税込990 円）を2026年1月16日に発売しました。本書は、『働かないアリに意義がある』で話題を呼んだ長谷川氏が、同書以来15年ぶりに、アリの生存戦略の新たな謎を解き明かす新刊です。

生き残るのは強者ではなく、協力する者である

生物の世界は弱肉強食だけではなく、弱い存在が協力し合うことで生き延びてきました。本書は、食物連鎖の強者が支配するという従来の見方を覆し、「共生」こそが進化の鍵であることを解き明かします。『働かないアリに意義がある』では、組織の存続には余剰人員が必要であることを示し注目を集めた著者が、自身の最新の研究成果をもとに、生物の協力関係が滅びない理由を提示します。さらに、固定観念にとらわれず発想を広げる重要性にも言及し、45億年の生命史を生き抜いてきた生物の知恵から、仕事や人生の在り方を見つめ直すヒントを与えてくれる一冊です。

ダーウィン進化論に一石 アリが示す“共生”という生存戦略

ダーウィンの自然選択説に基づく従来の生物学では、遺伝子同士の競争を前提に、強者が弱者を搾取していると見なされてきました。しかし、共生関係の中にコストを負担しない寄生者が現れても、その関係が崩壊せずに維持される理由は説明ができません。本書は、著者自身の実験結果をもとに、このダーウィンの自然選択説の限界を指摘し、異なる進化の姿を提示します。典型例として取り上げるのは、アリです。食物連鎖の上位ではないアリが、繁栄してきた背景には、高度な社会構造や他種との共生があります。アリの事例を中心に、「弱肉強食」という生物学の常識を問い直します。・アリとアブラムシの共生の関係 アブラムシは尻から「甘露」と呼ばれる糖分を出す。アリはこれをとる代わりに、アブラムシをテントウムシなどの捕食者から保護する。・捕食―被食関係も共生関係「食べる―食べられる」の関係は、互いの集団が長続きするように進化した関係だといえる。捕食者がいない場合、被食者はその場所の食べ物を食べ尽くして、滅んでしまうかもしれない。

著者プロフィール

長谷川英祐［はせがわ・えいすけ］進化生物学者。元北海道大学大学院農学研究院准教授。1961年東京都生まれ。子どものころから昆虫学者を夢見る。大学時代から社会性昆虫を研究。卒業後は民間企業に5年間勤務。その後、東京都立大学大学院で生態学を学ぶ。主な研究分野は、社会性の進化や、集団を作る動物の行動など。趣味は、映画、クルマ、釣り、読書、マンガ。著書に、ベストセラーとなった『働かないアリに意義がある』（ヤマケイ文庫）、『面白くて眠れなくなる生物学』（PHP文庫）などがある。

書誌情報

タイトル：利己的な生物がなぜ協力し合えるのかサブタイトル：「進化論」の残された謎に挑む著者：長谷川 英祐 判型・製本：新書判並製 ページ数：176ページ 定価：990円（税込） 発売日：2026年1月16日 ISBN：978-4-569-86028-2レーベル：ＰＨＰ新書 発売元：ＰＨＰ研究所