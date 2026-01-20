ジャパン・トゥエンティワン株式会社（本社：愛知県豊橋市、以下：J21）は、Magconn株式会社（本社：東京都国分寺市）が提供する磁気接続ソリューション「ピタッとくん」について、本日よりJ21公式オンラインストア J21SHOP にて販売を開始いたしました。

「ピタッとくん」は、飲食店のセルフオーダー端末に最適なソリューションです。シンプルなデザインで清掃・消毒が容易なため、衛生管理が重要な飲食業界において、導入コストを抑えながら快適なオペレーションを実現します。

販売開始製品一覧

ピタッとくん・タブレットジャケット・タブレットジャケット（テーブルスタンド付き）・専用充電ケーブル・タブレットジャケット用バッテリーパック・タブレットジャケット用固定型充電スタンド

販売ページ

J21公式オンラインストア：https://shop.japan21.co.jp/brand/magconn/

製品の特長

・ワンタッチ接続：ケーブルの抜き差し不要で、スムーズな充電・データ転送・高耐久設計：摩耗や破損を防ぎ、長寿命を実現・防水・防塵対応：屋外や過酷な環境でも安心・多様なデバイス対応：スマートフォン、タブレット、IoT機器など幅広く利用可能

従来の課題

・専用タブレットは大きくて重い・消毒や掃除がしにくい・クレードルスタンドが大きくて場所を取る、破損しやすい・電源工事が必要、電源がない場所では長時間使えない

「ピタッとくん」の利点

・市販タブレット（iPad等）を使用可能：薄い・軽い・安価・シンプルなデザインで清掃・消毒が容易：ふき取り作業の負担軽減・小型スタンドで省スペース・バッテリーパック対応で電気工事不要、電源がない場所でも長時間利用可能

POSやレジ端末にはコンピュロックス製品を推奨

セルフオーダー端末には「ピタッとくん」が最適ですが、POSやレジ端末などセキュリティが重要な機器には、盗難防止に特化したコンピュロックス製品をおすすめします。J21SHOPでは、タブレット向け製品を豊富に取り揃え、飲食店や小売業の安心・安全な運用をサポートします。

詳細はこちら：https://shop.japan21.co.jp/brand/compuLocks/総合カタログ：https://shop.japan21.co.jp/catalogs/compulocks-2025/

J21は今後も、各種タブレットスタンド製品の安定供給とサポート、カスタマイズ対応、製品品質の向上に努めてまいります。EC・ソフトウエア事業Web：https://www.japan21.co.jp/products/#ec-software

Magconn株式会社について

Magconn株式会社は、SPS Inc.（本社：韓国）が開発したMagconn技術を活用した革新的な充電・データ転送ソリューションを販売する日本法人です。Magconn製品は、スマートフォンやタブレット、IoT機器の利便性を高める製品群を展開し、世界中で採用されています。Web：https://www.magconn.co.jp/company/

ジャパン・トゥエンティワン株式会社について

1992年9月に創業し、世界中のイノベーション商材を通して社会課題を解決することを理念に掲げ、イスラエルを中心に世界最先端のハイテク企業とパートナーシップを結び、日本市場における技術や製品のビジネス開発と販売を行っています。主な取り扱い製品には、自動車の後付け衝突防止補助システム「モービルアイ」、衛星画像データを活用した水道インフラ管理・更新のための「アステラ製品」などがあります。「モビリ ティ事業」「スマートインフラ事業」「EC・ソフトウェア事業」「ヘルスケア事業」の4つを事業領域として展開しています。Web：https://www.japan21.co.jp/

お問い合わせ先

ジャパン・トゥエンティワン株式会社東京本社：東京都渋谷区神宮前6-19-13 J-6ビル4FTel：03-6775-7450E-mail: ec-software@japan21.co.jpWeb：https://www.japan21.co.jp/products/#magconn

