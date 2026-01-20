六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が運営する、ROKKO森の音ミュージアムでは、2026年3月14日（土）～8月21日（金）に、フェア「ハーモニー・オブ・ガーデン」を開催します。





■フェア「ハーモニー・オブ・ガーデン」概要

フラワーシーズンを迎える「ガーデン」と当施設の見どころの「音楽」「アート」の調和をテーマにしたフェアです。期間中は、施設内「SIKIガーデン～音の散策路～」（以下、SIKIガーデン）の自然とともに音楽、楽器、鳥のさえずりなどの自然の音が体感できます。また、季節ごとに変化するガーデンの風景とともに野外アートが鑑賞できます。デジタルを介して物を見たり、聞いたりする機会が多くなった昨今に、五感を使って本物の自然や生演奏の音楽、アートを鑑賞することで「発見」や「気づき」が持ち帰れます。

【日程】2026年3月14日（土）～8月21日（金）





フェアの見どころ

（1）SIKIガーデン

当施設のガーデンは「SIKIガーデン～音の散策路～」と称し、音とガーデンが楽しめる独自のスタイルのガーデンを造成しています。下記の期間ごとに「ワルツ（円舞曲）＊1」「コンチェルト（協奏曲）＊2」「シンフォニー（交響曲）＊3」と音楽をモチーフとしたテーマを設け、花々とともに音楽や音を楽しむ仕掛けを展示します。

＊1…3拍子のリズムに乗って男女がペアで優雅に踊る社交ダンス、またはその音楽。

＊2…ピアノやヴァイオリンなどのソリストとオーケストラが共演する多楽章形式の楽曲。

＊3…オーケストラのために書かれた、多楽章で構成される大規模な楽曲。





SIKIガーデンSpring Season‘Waltz’

【期間】2026年3月14日（土）～5月20日（水）

【見頃】スイセン、バイモユリ、オオヒナユリ、シャクナゲ、オオシマザクラ他





SIKIガーデンEarly Summer Season‘Concerto’

【期間】2026年5月22日（金）～6月24日（水）

【見頃】オオデマリ、ヤマツツジ、アイリス、ハマナス、バラ類





SIKIガーデン Summer Season‘Symphony’

【期間】2026年6月26日（金）～8月21日（金）

【見頃】ヒツジグサ、アジサイ類、ユリ類、ギボウシ、アスチルベ他





SIKIガーデン 期間限定展示

音のベンチ「ハーモニー・オブ・ガーデン」

【期間】2026年3月14日（土）～8月21日（金）

SIKIガーデン内に展示の、座ると音楽などの音のプログラムが楽しめる「音のベンチ」で、「ワルツ」「コンチェルト」「シンフォニー」をテーマにしたプログラムが鑑賞できます。





ツリーハウスで楽しむ「かっこうワルツ」

【期間】2026年3月14日（土）～5月20日（水）

ツリーハウスにて、楽曲「かっこうワルツ」の演奏体験がハンドベルで楽しめます。また、鳥たちをモチーフにしたフォトスポットや六甲山周辺で見られる鳥たちを紹介する展示も行います。





オオデマリのテラスでコンチェルトを演奏しよう

【期間】2026年5月22日（金）～6月24日（水）

オオデマリの咲くカフェテラスで手回しオルゴールによるコンチェルトの楽曲の演奏体験（雨天中止）が楽しめます。また、フォトスポットになるスペシャルシートもご用意します。





音めぐりスタンプラリー「シンフォニーの調べ」

【期間】2026年6月26日（金）～8月21日（金）

SIKIガーデン内に設置の巣箱型オルゴールの中からシンフォニーにまつわる楽曲を探して巡るスタンプラリーです。













SIKIガーデン その他の展示

野外アートゾーン

現代アートの芸術祭「神戸六甲ミーツ・アート」出展の野外アート作品等を鑑賞できます。

【作品】

植田麻由《Daikon》、さとうりさ《こはち》、さわひらき《shadow step》、高橋瑠璃（※1）《2人の秘密の時間を過ごす》、奈良美智《Peace Head》、西田秀己《fragile distance A-A', B-B', C-C'（point A point B）》





音の展示





（2）演奏家のいないコンサート～ハーモニー・オブ・ガーデン～

フェアテーマの「ワルツ」「コンチェルト」「シンフォニー」にまつわる楽曲や植物にちなんだ楽曲をオルゴールなどの自動演奏楽器で演奏します。

※混雑状況やコンディションにより、急遽内容を変更する場合があります。

【日程】2026年3月14日（土）～8月21日（金）

【時間】

10：00～／11：00～／12：00～／13：00～／

14：00～／15：00～／16：00～（各回約30分間）

【曲目例】

・バレエ音楽『くるみ割り人形』から「花のワルツ」（チャイコフスキー作曲）

・ピアノ協奏曲 第21番 第2楽章（モーツァルト作曲）

・交響曲第9番『新世界より』から「第2楽章」（ドヴォルザーク作曲）他





（3）森のCafe（※2） 限定メニュー

テラス席が人気のミュージアムカフェです。SIKIガーデンを望みながら食事やティータイムがゆっくり楽しめます。

【営業時間】11：00～16：30（L.O.16：00）





























2026年3月14日（土）～8月21日（金）限定

ベリーベリーパンケーキ（ソフトクリーム、選べるドリンク付）1,600円





ふわふわのしっとりした食感の厚焼きのパンケーキに、ベリーソースを添えています。

（内容：スフレパンケーキ、ベリーソース、ソフトクリーム、グラノーラ、アガべシロップ、選べるドリンク）





（4）ミュージアムショップ時音オススメ商品

オルゴールの専門店です。当施設の所蔵品やガーデナー特製ブーケ、リースをあしらったオリジナルデザインのグッズなど日常を彩る雑貨などもご用意しています。





ROKKO森の音ミュージアムオリジナルグッズ

左から

・デカップトートバッグ 2,000円

・花束巾着 800円

・花リーフトートバッグ 2,000円





























左から

・デカップキーホルダー 600円

・花リーフキーホルダー 600円

・花束キーホルダー 600円





下

・ルームキーホルダー 800円













※当ページ商品は、予告なく価格が変動、品切れの場合があります。





＜営業概要＞

【入場料】

大人（中学生以上）1,700円

小人（4歳～小学生）850円

【営業時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【休業日】当イベント期間中は、毎週木曜日

※2026年7月17日（金）～12月2日（水）は無休

【駐車料金】普通車1,000円／台

※2026年5月2日（土）～6日（水・休）、8月13日（木）～16日（日）は2,000円





※価格は全て税込みです。金額の記述のないイベントは入場料のみで参加できます。内容を予告なく急遽変更する場合があります。最新情報はHPをご覧ください。





（※1）高ははしごだか

（※2）eはアクセント記号









六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/7a7b3d52a2605e2dc56a62ed53a6d6a988d6668a.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1