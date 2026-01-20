さいとう しのぶ えほん原画展　開催

奈良県

奈良県立図書情報館では「さいとう しのぶ えほん原画展」を開催します。

子どものころ、♪みっちゃんみちみち……と「はやし歌」を歌いながら登校した思い出はありませんか？

絵本作家 さいとうしのぶさんのことば遊び絵本『あっちゃん あがつく たべものあいうえお』は、「みっちゃんみちみち」のリズムで「なっちゃんながつくなっとうねーばねば」「らっちゃんらがつくらーめんたべよ」と歌いながら、さいとうさんが描くなっとうごはんやラーメンのイラストを見てたのしむ絵本。2001年発売以来、発行部数56万部超のベストセラー作です。

本展では「あ」～「ん」の46文字と、濁音と半濁音（「が」～「ご」、「ざ」～「ぞ」、「だ」「で」「ど」、「ば」～「ぼ」、「ぱ」～「ぽ」）の23文字、合計69文字の原画を展示します。

うたって、あそべて、たのしめる、ゆかいな「たべものあいうえお」。おたのしみに！

https://www.library.pref.nara.jp/gallery/4757

☆さいとうしのぶ トーク＋サイン会 2026/5/17（日）開催 / 参加無料 / 要申込（申込受付開始：2026/4/21 火曜 9:00~ ）

https://www.library.pref.nara.jp/event/4758

さいとうしのぶ▪️堺市生まれ。テキスタイルなどのデザイナーをへて、インターナショナルアカデミー絵本教室に学ぶ。作品には『しりとりしましょ！』『おみせやさんでくださいな！』『おしゃべりさん』『しつもんおしゃべりさん』（第3回ようちえん大賞受賞）『たべものかるた』『おいしいおとなあに？』『子どもと楽しむ行事とあそびのえほん』（第55回産経自動出版文化賞ニッポン放送賞受賞）ほか多数。