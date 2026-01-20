『アークナイツ：エンドフィールド』、2026年1月20日（火）本日より事前ダウンロードを開始！

GRYPH FRONTIER株式会社

GRYPHLINEは、3Dリアルタイム戦略RPG『アークナイツ：エンドフィールド』について、2026年1月20日（火）より、PlayStation(R)5、PC、iOS、Android、Epic Games Storeにて事前ダウンロードを開始したことをお知らせいたします。

本作は、2026年1月22日（木）に、PlayStation(R)5／iOS／Android／PC／Epic Games Storeの各プラットフォームにて、全世界同時リリースを予定しています。

事前ダウンロードはこちら :https://endfield.gryphline.com/ja-jp

■ 事前ダウンロード開始

3Dリアルタイム戦略RPG『アークナイツ：エンドフィールド』は、本日12時より、正式リリースに先駆けて、PlayStation(R)5、PC、iOS、Android、Epic Games Storeにて事前ダウンロードを開始しました。

サービス開始後、スムーズにプレイをお楽しみいただくため、ぜひ事前ダウンロードをご利用ください。

▼事前ダウンロードはこちら

https://endfield.gryphline.com/ja-jp

対応ストアの詳細およびダウンロード手順については、公式サイトおよび公式SNSにてご案内しています。

▼詳細をはこちら

https://endfield.gryphline.com/ja-jp/news/9574

■事前ダウンロード開始記念「覚醒プログラム」PV公開中

正式リリースに先駆けて、『アークナイツ：エンドフィールド』の事前ダウンロード開始を記念した「覚醒プログラム」PVを公開中です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eNZAeucXxVA ]

■『アークナイツ：エンドフィールド』とは

『アークナイツ：エンドフィールド』は、GRYPHLINEが贈る3Dリアルタイム戦略RPGです。プレイ ヤーはエンドフィールド工業の「管理人」として、さまざまな危機を乗り越えながら開拓エリアの 探索を進めていきます。

『アークナイツ：エンドフィールド』基本情報

ジャンル：3Dリアルタイム戦略RPG

対応プラットフォーム：PlayStation(R)5、iOS、Android、PC

配信日：2026年1月22日

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

開発元：Hypergryph

販売元：GRYPHLINE

オフィシャルサイト：https://endfield.gryphline.com

公式X（旧Twitter）：https://x.com/AKEndfieldJP

公式YouTube：https://www.youtube.com/@arknightsendfieldJP

■GRYPHLINEについて

「GRYPHLINE」はシンガポールに本社を構えるゲームのグローバルパブリッシングブランドです。 世界各国および地域に支社を展開し、世界中のプレイヤーにハイクオリティなゲームコンテンツを 提供することを目指しています。現在は『アークナイツ：エンドフィールド』『エクスアストリ ス』『ポッピュコム』など、Hypergryphのパートナーとして、同社開発作品のグローバル展開を担 当しています。また、パブリッシングや公式コミュニティ「SKPORT」など多岐にわたる事業の開拓、世界規模でのビジネス投資、協業やIPライセンス事業にも積極的に取り組んでいます。

GRYPHLINEオフィシャルサイト：https://www.gryphline.com



(C)GRYPHLINE