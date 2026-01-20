1/27(火)「第３回テレビカンファレンス」開催まであと１週間！申し込み期限迫る オープニングで民放キー５局マスコットキャラクターが集結
テレビマーケティングに関心のあるビジネスパーソンを対象に、民放キー5局が主催する「第3回テレビカンファレンス」の開催まであと一週間となりました。
第３回目の今回は、メインステージでの各講演に加え、各局ブースでは計２０本以上のセッションを開催！独自のテーマで、今お伝えしたい最新情報をお届けします。
さらに今回から「カジュアル商談」を実施します。放送局と商談時間を事前にご予約いただき、1社20分以内で個別のご相談ができる機会です。各担当者が丁寧に商品のご説明をさせていただきますので、ぜひお気軽にお申込みください
■メインステージコンテンツ
テレビ東京 中根舞美アナウンサー
メインステージでは、テレビ東京の中根舞美アナウンサーが司会を務めます。
12:35～12:55 基調講演 日本コカ・コーラ株式会社によるご講演
登壇
今西 周（日本コカ・コーラ IMX事業本部長
池田 哲也（日本コカ・コーラ IMX メディアストラテジー＆オペレーションズ部長）
14:10～14:35 真価セッション 認知だけではない！今こそ伝えたいテレビCMの本当の価値
登壇
友澤 大輔（パーソルテンプスタッフ 執行役員 最高マーケティング責任者CMO）
吉田 正寛（ビデオリサーチ シニアフェロー）
伊藤 健二（TBSテレビ 営業局 局長）
15:50～16:30 深化セッション 「広告×IP」の最新トレンド！民放5局の事例を深堀る
登壇
平岡 辰太朗（日本テレビ 総合編成センター メディア開発DIV. プロデューサー）
高石 智史（テレビ朝日 セールスプロモーション局 第２ソリューション部）
青木 伸介（TBSテレビ 番組・ライブイベント事業部 部長）
飯田 佳奈子（テレビ東京 クリエイティブ開発チーム「シナぷしゅ」統括プロデューサー）
臼田 玄明（フジテレビジョン IP・アニメ事業局 IP事業部 統括プロデューサー）
17:45～18:10 進化セッション AI？XR？どうなるテレビの未来！
登壇
古波蔵 洋平（KDDI DXデザイン本部 R＆Aセンター グループリーダー）
鈴木 努（日本テレビ コンテンツ戦略本部 コンテンツビジネス局スタジオセンター）
大庭竹 修（テレビ東京 営業局 局長）
■各局ブース詳報
【日本テレビ】
アドリーチマックス事業のメインプロダクト『スグリー』についてご説明させていただきます！
2025年4月にローンチした地上波テレビCMの新しいサービスであるスグリーについて説明いたします
【アドリーチマックス・スグリーで出来ること】
▶契約したインプレッション量を確実に達成！
▶放送枠選定の最適化によってターゲットリーチを最大化
▶CM放送15分後にオンラインでレポート確認
▶素材入稿＆差し替えもオンラインで完結
当日は、実際にスグリーでの購入画面やレポート画面をご確認いただけることに加え、
プロダクト担当者から活用事例もご紹介させていただきます。
是非、お越しいただき、新しいテレビCMの形を体感ください！！
【テレビ朝日】
テレビ朝日ブースでは、4月改編の番組情報として、新作ドラマ・バラエティなど注目コンテンツを紹介し、編成の狙いやターゲット戦略をご説明いたします
セールス分野では、「ミライセールス」やAIを活用した新たな取り組み事例など多彩な広告商品をご提案！
さらに、3月27日に開業する東京ドリームパーク（TDP）のコンテンツや協賛セールスの最新情報を特別セッションでお伝えします
ぜひお立ち寄りください
【TBSテレビ】
TBSテレビのブースでは、下記のセッションを予定しております。
■東京2025世界陸上
TBSが一丸となって取り組んだこの世界的イベントについて、盛り上がりの様子をお届けするとともに、2026年に名古屋で開催予定のアジア競技大会への取り組みについてご紹介させて頂きます
■TBS CROSS DIG with Bloomberg
ビジネスおよび金融の分野で世界をリードするマルチプラットフォームメディアであるBloombergと共同で作る新しい金融・経済メディア「CROSS DIG」について、詳しいサービス内容と取り組み事例をご紹介いたします。
【テレビ東京】
テレ東ブースでは、4月改編情報や編成戦略、IP活用や最新のセールス事例など、様々な最新情報を発信予定です！
■改編情報：4月改編のポイントと編成戦略
■IP活用事例：ニッチで熱量の高い個性的なコンテンツとのタイアップ企画事例についてのご説明
■データで見るテレ東の強み
※ブースでのセミナー内容は変更になる可能性がございます。
深く、尖ったコンテンツで皆様の「ちょっといい明日」のお役に立てれば幸いです。
テレ東ブースに、ぜひお立ち寄りください！
【フジテレビ】
フジテレビブースのブースでは、2つのセッションを予定しております。
☆Ｆ１
2026～2030年の5年間、F1の日本国内独占オールライツを獲得しました。11年ぶりに復活する地上波中継、CS／FODでの全24戦・全セッション完全ライブ配信に加え、『F1GPニュース』や総集編・名レース特番などを組み合わせた、年間を通じた視聴体験設計の全貌をご説明します。
☆アドレッサブルCM
フジテレビが日本で初めて実現した、革新的ソリューションです。
放送と通信の連携技術により、番組中は放送でありながら、CM部分をデジタル広告に差し替えることを可能にし、一斉同報性を持つ放送のマスリーチと、パーソナライズを両立する、これまでにないCM体験を提供します。
※上記コンテンツは、予告なく変更する場合があります
本イベントは、事前申し込み制（参加無料・出入り自由）です。下記公式HPより、お早めにお申込みくださいますよう、お願い申し上げます。皆様のご来場を心よりお待ちしております。
＜第3回テレビカンファレンス 概要＞
■お申し込み
公式HP： https://tvconference.jp/
※取材目的・学生の方はご参加いただけません あらかじめご了承ください
公式HP二次元コード
■会場・日時
ヒカリエホール（渋谷ヒカリエ9階） 12:30～18:15（受付開始12:00予定） 入退場自由
■主催
日本テレビ・テレビ朝日・TBSテレビ・テレビ東京・フジテレビ
■お問い合わせ
テレビカンファレンス事務局 Email：tv-conference@newsbase.co.jp