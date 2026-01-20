第11回日本糖尿病理学療法学会学術大会にて、walkeyを活用した糖尿病患者向け運動支援の臨床報告を発表

株式会社walkey

株式会社walkey（朝日インテックグループ会社、本社：東京都目黒区、代表取締役社長：渡辺 達哉）は、2025年12月20日に幕張メッセで開催された第11回日本糖尿病理学療法学会学術大会にて、在宅運動支援デバイス「walkey」を活用した糖尿病患者の運動療法について、臨床検討および運動支援モデルの活用例をランチョンセミナーとポスター発表にて報告しました。本発表では、糖尿病患者における“実行されにくい運動療法”を改善するための新たなアプローチとして、デバイス×動画×評価の統合支援の有効性が示されました。

発表のポイント

1. 糖尿病運動療法の課題に対するwalkeyの価値

国内調査では、運動療法の実施率は約50%、初診時の運動指導は約40%にとどまるなど、食事療法に比べ実行率の低さが指摘されており、医療者側の課題として以下のような課題があります。

・評価～処方の時間不足

・運動メニューの不足

・継続フォローが難しい

walkey活用により、専用デバイスによる安全な中等度負荷が130種類以上の運動メニューで行える事。動画アプリによる丁寧なガイドと評価→提案→実践→再評価のPDCA型サイクルが推進できる事により、両者の課題解決をサポートします。

2. 単一症例での在宅運動支援：血糖変動と運動機能が改善

対象は70代女性の2型糖尿病患者。walkeyを用いた3種類の運動（10回×3セット）を食後高血糖時間帯（13:00～15:00）に実施しました。

主な改善点として血糖指標について評価しており、

最大血糖値（13～15時）が有意に低下（p<0.05）、TIR：84.2%→92.2%、TAR：13.0%→8.7%、GMI、平均血糖値も改善傾向が確認されました。

運動機能として歩行速度、片脚立脚時間での改善。心理指標としてもEQ-5D-5L（QOL）の改善が確認されました。

短期間ながら、多面的なアウトカム改善が認められ、食後高血糖時間帯への“狙い撃ち”運動の有効性も示唆されました。

walkeyでの運動介入による食後血糖への効果

3. walkeyを活用した臨床展開のモデルを紹介

ランチョンセミナーでは、臨床の幅広い場面での応用事例も報告されました。

活用が広がる臨床シーンとして

・クリニック外来での短時間セッション

・地域の運動教室や通いの場でのグループレッスン

・腎リハ（透析前後・非透析日での運動、在宅支援）

・教育入院でのベッドサイド運動・入院中の運動量管理

での実証検証の状況を報告。

“行動変容段階による使いこなしの差”も報告され、walkeyが「行動を起こす準備が整った患者に特に適する」点が明らかになりました。

4. 行動変容 × 性格特性に基づく適応モデル

walkeyの活用効果は、

・準備期～実行期

・誠実性が比較的高い患者

で特に高い傾向があることが報告されました。

行動変容ステージとBig Fiveに基づく“walkey適応評価マトリクス”も発表され、糖尿病運動療法の個別化支援に寄与する知見として注目を集めました。

総括

今回の学会発表では、

・在宅運動支援としての安全性・継続性

・多面的アウトカムの改善

・臨床運用モデルの実用性

が確認され、糖尿病運動療法の「できる・続けられる」を支える新しいアプローチとしてwalkeyの可能性が示されました。

株式会社walkeyは、今後も医療現場との協働を深め、糖尿病をはじめとする慢性疾患の運動療法支援をより発展させてまいります。

■株式会社walkeyについて

「100年歩ける人生を届ける」を企業理念に、歩行という人間の体の動きの基本を作る歩行専用トレーニングサービスを提供しています。一人一人の体を土台から整え、いつまでも人生を楽しめる体づくりを目指して、サービスを開発、提供しています。

株式会社walkey（朝日インテックグループ）

所在地：東京都目黒区自由が丘1-14-14原田ビル2階

代表者：代表取締役社長 渡辺達哉

URL：https://walkey.co.jp/biz/

お問合せ先：info@walkey.co.jp