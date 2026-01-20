【1月24日・25日】広島で開催!!40店舗以上の古着店が集結するかつてないスケールの大型古着イベント【SURIFT×古着卸倉庫CLASS1共同開催】

株式会社RESTA

広島に、常識を覆す『古着イベント』がやってくる⸻

株式会社RESTA（大阪府大阪市）は、全国で古着イベントを開催する「SURIFT」と共同で、全国から40店舗以上の古着店が集結する大型古着イベントを開催いたします。

― SURIFT × 古着卸倉庫CLASS1 in 広島 ―

2026年1月24日(土)・25日(日)の2日間限定

ひろしまゲートパーク（旧広島市民球場）大屋根広場

両日11時～19時 ※入場無料!!

本イベントは単なる「古着即売イベント」ではありません。

これは、日本の古着流通、地方カルチャー、卸と小売の関係性を再設計する試みです。

■ なぜ、「広島」なのか

これまで古着カルチャーの中心は、東京・下北沢や大阪・アメリカ村といった大都市圏に集中してきました。

「本気の古着を見たいなら都市部へ行くしかない」

「地方では選択肢が少ない」

そんな“当たり前”が、長年続いてきました。

しかし、私たちは問い直します。

本当にそれは正しいのか？

地方に選択肢は作れないのか？

その答えとして選んだ場所が「広島」です。

中国・四国地方の中心であり、文化、観光、若者の回遊が交差する都市。

ここで都市部と同等、あるいはそれ以上の「古着体験」を実現できれば、日本中の地方の可能性は一気に広がります。

SURIFT広島はその"実験"であり、"宣言"でもあります。

■ SURIFT（スリフト）と古着卸倉庫CLASS1（クラスワン）

SURIFTとは、単なるイベント名ではありません。

それは「古着の楽しみ方そのものを再定義するプロジェクト」です。

・地方でも

・初心者でも

・マニアでも

・業界関係者でも

全員が同じ空間で、同じ熱量を共有できる場所

それがSURIFTの目指す世界です。

そして今回のイベントを語る上で欠かせない存在が、古着卸倉庫CLASS1です。

CLASS1は、滋賀、徳島、香川をはじめとした複数の拠点で、アメリカから直接輸入した大量の古着を取り扱う日本最大級の古着卸倉庫を運営しています。

ここは、普段一般の方が目にすることのない、「古着流通の裏側」そのものです。

・40ftのコンテナ単位で届くアメリカ古着

・ベール（圧縮梱包）で管理される万単位の在庫

・古着屋が仕入れに来るためだけに作られた空間

その世界を、今回のSURIFTで、初めて大規模に一般開放します。

■ 「卸」と「イベント」が交わる意味

アメリカ直輸入の古着が約30万着が集まる卸倉庫の物量

通常、古着卸と古着イベントは、交わることがほとんどありません。

なぜなら、

卸は"業者向け"

イベントは"消費者向け"

という明確な線引きがあるからです。

しかし、SURIFT広島では、その境界をあえて曖昧にします。

・卸が持つ圧倒的な物量

・小売が持つセンスと編集力

・イベントが持つ熱量と拡散力

これらを同時に成立させることで、今まで存在しなかった古着体験を生み出します。

さらに本イベントには、中国・四国エリアを中心に全国各地から、小売・卸売を問わず約40店舗以上の古着店が参加予定です。

それぞれの店舗は、

・取り扱うジャンル

・得意な年代

・価格帯

・世界観

すべてが異なります。

だからこそ、会場を一歩歩くだけで、まったく違う「古着の景色」が次々と現れる、都心部でもみない"無限の古着体験"を味わうことができます。

■ 「選ぶ楽しさ」を、取り戻す

近年、ECやSNSの発達により、古着は「探す前から答えが見えている買い物」になりつつあります。

しかし、古着本来の魅力は、偶然の出会いにあります。

・ラックを掘る

・山をかき分ける

・一瞬の直感で手に取る

SURIFT広島では、その原体験を最大化します。

これができると考える根拠が、卸倉庫と交わることで実現する「物量の多さ」です。

「物量の多さ」という言葉の字面を理解するのは簡単です。

しかし、卸倉庫クラスの物量は、想像を超えます。

・同じジャンルでも、何十、何百点と並ぶ

・サイズ欠けがほぼ存在しない

・価格帯の幅が極端に広い

つまり、"選べない"というストレスが存在しない空間です。

さらに、卸が主体として関わるからこそ、今回のイベントでは価格設定も常識を外れます。

・中間コストの圧縮

・大量仕入れによる原価構造

・イベント特化の放出価格

その結果、

「え？この値段でいいの？」

という声が、必ず生まれます。

それゆえに、SURIFT広島は、決してマニアのためだけのイベントではありません。

・古着を買ったことがない

・ブランドが分からない

・サイズ選びが不安

そんな初心者の方でも、「楽しい」「入りやすい」と感じられる空間設計を行っています。

ひらけた広場にふらっと立ち寄り、

たまたま目についた店先の、

ちょっと気になったアイテムを気軽に手に取る。

"圧倒的な物量"と"卸基準の価格設定"が

来場いただくすべてのお客様に"必然的な偶然の出会い"をもたらします。

■ 静岡開催で見えた「確信」と「可能性」

静岡開催の様子

過去に開催された静岡エリアでのSURIFTでは、地方開催にも関わらず想定を大きく超える来場者数を記録しました。

・朝から行列

・一日で回りきれない会場

・リピーターの続出

その結果、私たちは確信しました。

地方でも本物は求められているのだと。

古着卸倉庫CLASS1は、今後、北海道、静岡、福井、沖縄など、全国各地への展開を予定しています。

そしてSURIFTが目指すものも、広島単発の成功ではありません。

・卸と小売の関係性

・地方と都市の格差

・古着の価格構造

それらを、少しずつ、しかし確実に変えていくことで、

・新しい流通が生まれる

・未知の情報が来る

・無限の選択肢が広がる

そんな未来を、現実にしていきます。

■ 1月24日・25日、広島で会いましょう

40店舗の古着屋と、

卸倉庫クラスの物量が、

同時に体験できる2日間。

文章では伝えきれない空気、熱量、量感。

SURIFT × 古着卸倉庫CLASS1

1月24日・25日

ひろしまゲートパークで体験してください。

■開催情報

SURIFT × 古着卸倉庫CLASS1 in 広島

2026年1月24日(土)・25日(日)【2日間限定】

両日11時～19時

〒730-0011

広島県広島市中区基町5-25

ひろしまゲートパーク（旧広島市民球場）

大屋根広場

※入場無料!!

※古着に興味が無くてもOK!!まずは見るだけからご自由にお入りください♪

SURIFT公式Instagram(https://www.instagram.com/surift_surift_surift/)にて最新情報を公開中です！

古着卸倉庫CLASS1(https://www.instagram.com/class1_furugi/)（※一般開放はしていません）

古着卸倉庫CLASS1徳島(https://www.instagram.com/class1_tokushima/)

古着卸倉庫CLASS1香川(https://www.instagram.com/class1_kagawa/)

2026年3月OPEN予定

古着卸倉庫CLASS1札幌(https://www.instagram.com/class1_sapporo/)

古着卸倉庫CLASS1浜松(https://www.instagram.com/class1_hamamatsu/)