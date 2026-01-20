文部科学省ガイドライン対応！はじめての動画づくりを安心サポート。文研出版より『動画をつくって発表しよう　比較や調査をしてみよう』を発売！

株式会社 新興出版社啓林館

株式会社新興出版社啓林館（本社：大阪市、代表取締役社長：佐藤諭史）は、児童書の「文研出版」ブランドで『動画をつくって発表しよう 比較や調査をしてみよう』を、本日より全国の書店で発売いたします。

内容

（１）シリーズ概要

１. 「見て・くらべて・伝える」力をやさしく育てる

初めてでも安心のステップ構成。短時間で取り組める活動例と丁寧な手順で、動画学習を無理なく始められます。

２. 学校・家庭・地域イベントで活用できる

授業はもちろん、生活科・図工・行事の記録や発表にぴったり。家でも親子でミニ動画に挑戦でき、学びが日常につながります。

３. 安心のガイド付きで「ルールとマナー」も身につく

個人情報や著作権、撮影マナーを低学年向けにわかりやすく解説。チェックリストや振り返りシート付きで運用もラクに。

（２）今回紹介するのは、第２巻 「比較や調査をしてみよう」

１. 比べる力を育てる撮影・編集

お手本動画との２画面比較やビフォーアフター撮影で、違いと変化を見つける力を養います。

２. インタビューで情報を集める

質問づくりから役割分担、対面・Zoomの進め方まで、インタビューの基本を丁寧に練習。

３. 調べてまとめるマップづくり

防災や学校探検を題材に、現地調査で写真・動画を記録し、見やすいレイアウトや文字サイズを工夫して発表。

監修

外山宏行

近畿大学附属小学校教諭／教育研究部長。Apple Distinguished Educator／Apple Professional Learning Specialist。進学塾、専門学校での勤務を経て2006年度より近畿大学附属小学校に勤務。ICT教育推進委員長として勤務校のApple Distinguished School認定を推進。教育委員会や公立小学校の研修協力、DX アドバイザー・スーパーバイザーを務める。

商品情報

『動画をつくって発表しよう 比較や調査をしてみよう』

シリーズ:動画をつくって発表しよう

対象:小学校中学年以上

判型:AB判（26.4×21.7cm）・40頁 NDC007

定価:本体3200円（税別）

ISBN:978-4-580-82715-8 C8304

HP：https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken(https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/)