お店で揚げた・お店で焼いた「セブンカフェ ベーカリー」全品30円引き！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、店の専用オーブンで焼いて提供する「セブンカフェ ベーカリー」から「お店で焼いた」「お店で揚げた」シリーズの全品を30円引きで販売するキャンペーンを、2026年1月21日（水）～25日（日）の5日間限定で実施いたします。全国で全品が割引対象になるキャンペーンは初めての実施となります。

「セブンカフェ ベーカリー」はお店のオーブンで仕上げに焼き上げることで、焼き立ての香ばしさと食感が楽しめ、本格的な味わいをコンビニで手軽に体験できるとご好評いただいております。

寒い季節に温かいパンやドーナツは格別なご褒美です。忙しい毎日の中のほっと一息つける時間に、「自分を労うご褒美」として、できたての商品を手に取っていただき、日常のひとときにちょっとした幸せを感じていただければと願っております。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/scb2601/

「セブンカフェ ベーカリー」30円引きキャンペーン概要

対象商品：「お店で焼いたシリーズ」と「お店で揚げたシリーズ」

カウンターのケース内で販売されているパン等が対象です。

割引内容：セブン‐イレブン標準価格（税抜）より30円引き

実施期間：2026年1月21日（水）～25日（日）の5日間

実施店舗：全国のセブン‐イレブン店舗

※一部の商品は取り扱い店舗限定となります

※店内調理のため、直ぐにご提供できない場合があります。

※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなります。

※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなります。

※他の値引きキャンペーンとの併用はできません。ただし、クーポン券での値引きは併用できます。

※在庫切れ、取り扱いのない場合はご容赦ください。

※商品は変更になる場合がございます。

※一部店舗では「カウンターケース内のフランク全品30円引きセール」を実施しています。

対象商品は売場をご確認ください。

商品ラインアップ（一例）

■お店で揚げたカレーパン

価格：149円（税込160.92円）

販売エリア：全国

パン生地には、専用のパン粉を使用することで、中はフワッと外はサクサクとした食感が楽しめます。カレールウは、あめ色になるまで炒めた玉ねぎを使用。30種類以上のスパイスをブレンドし、ブイヨンを加えて煮込むことで、野菜の旨味を凝縮しました。

【2024年7月16日にギネス世界記録(TM)認定！】※1

『お店で揚げたカレーパン』は2023年1月から12月までの累計販売数が76,987,667個となり、2024年7月16日（火）に「最も販売されている揚げたてカレーパンブランド(最新年間)(2023)(Best-selling freshly made curry bread brand) (current)(2023)」として、ギネス世界記録(TM)に認定されました。セブン‐イレブンとして、初めてのギネス世界記録(TM)認定です。

■お店で焼いたふんわりメロンパン

価格：149円（税込160.92円）

販売エリア：全国

※取り扱い店舗限定

お店のオーブンで焼き上げた、セブンカフェ ベーカリー人気No.1商品。風味豊かなしっとり生地で、外サクッ、中ふんわり食感が特長のメロンパンです。

■お店で焼いたサクサククロワッサン

価格：176円（税込190.08円）

販売エリア：全国

※取り扱い店舗限定

サクッとした食感が特長のバターの香り豊かなクロワッサンです。

■お店で焼いたチョコクッキー

価格：186円（税込200.88円）

販売エリア：全国

※取り扱い店舗限定

外サクッ、中しっとりの食感のコントラストが楽しめる新食感チョコクッキー。

■お店で揚げたソーセージドーナツ

価格：149円（税込160.92円）

販売エリア：全国

こだわりのパン生地で、ポークソーセージを包みました。間食やおやつに、手に取りやすい価格とサイズ感で仕立てています。

■お店で揚げたシュガードーナツ

価格：130円（税込140.40円）

販売エリア：全国（神奈川県の一部店舗を除く）

生地に混ぜる卵を増やすことでコクと濃厚さをプラス。ふんわり食感のドーナツを、揚げたてで、グラニュー糖をまぶしてお召し上がりください。※購入時、シュガーを受け取り、袋に入れて振ってからお召し上がりください。

取り扱い店舗、商品はこちらからご確認ください。

URL：https://www.sej.co.jp/products/sevencafebakery/

※1

ギネス世界記録(TM)認定内容

記録名：最も販売されている揚げたてカレーパンブランド(最新年間)

正式英語記録名：Best-selling freshly made curry bread brand (current)

記録対象期間：2023年１月から2023年12月まで

認定日：2024年7月16日（火）

担当者コメント

心も体もほっと温まる商品をお客様にお届けしたいという想いから、店内で焼き上げる「セブンカフェ ベーカリー」がスタートしました。お店に立ち寄った瞬間にふわっと香る焼き立ての甘い香り。いつものコンビニエンスストアとは一味違う、まるで街のベーカリーに立ち寄ったような小さな発見とときめきを感じてもらえたらうれしいです。サクサク、ホクホクのできたてパンをおトクに手に取っていただき、がんばった自分へのご褒美として、明日への活力が湧いてくるような、心も体も満たされる至福のひと時をぜひ味わってください。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格・価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。