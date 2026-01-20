エルメで顧客との関係構築を強化！LINE集客セミナーを開催

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2025年12月20日（土）に「LINE集客＆代理店説明会」をオンラインで開催しました。

本説明会では、LINE公式アカウントの基礎から、拡張ツール「L Message（エルメ）」を活用した顧客との関係構築と集客効率化について、実践的なノウハウが紹介されました。

■こんな課題をお持ちの方へ向けた説明会でした

本説明会は、以下のような、LINEを活用した集客や顧客対応の効率化、ならびに新たな収益モデルに関心を持つ方を対象に実施されました。

・予約管理や顧客フォローの効率化図りたい事業者

・LINEを活用した集客や売上向上を検討している中小企業の経営者

・新しい収益の柱として代理店ビジネスに関心のある個人事業主

日本の月間LINE利用者数が9,900万人に達する中、業種を問わず効果的な顧客接点ツールとしてのLINEの可能性が示されました。

■LINE公式アカウントの課題と解決策

説明会では、LINE公式アカウント単体での課題と、それを解決するLINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメ）」の機能について詳しい解説がありました。

LINE公式アカウントの主な課題として挙げられた以下の3点です。

・友だち追加の流入経路が把握しづらい

・属性や行動に応じた配信（セグメント配信）が難しい

・予約受付から決済までの自動化ができない

これらの課題に対し、L Message（エルメ）の「QRコードアクション機能」による経路の可視化や、Googleカレンダーと連携できる予約システムなどが紹介されました。あわせて、美容系サロンでの活用事例として、6ヶ月で友だち数が4.3倍、売上200%以上アップとなった成果も紹介されました。

■顧客セグメント配信と予約システムの活用

説明会の中では、顧客との関係構築において重要となる点についても、詳しく解説されました。

・セグメント配信の考え方

顧客をグルーピングして、それぞれの属性や関心に応じたメッセージを配信することで、より効果的なコミュニケーションが可能。業種や顧客層によって最適なメッセージ設計が異なるため、設計思想の重要性が強調されました。

・予約システムとの連携

Googleカレンダーと連携した予約受付管理機能により、顧客の予約から来店までのプロセスを自動化できることを紹介。これにより、スタッフの業務負担を軽減しながら、顧客満足度の向上が期待できます。

・友だち登録時の動線設計

友だち登録直後のあいさつメッセージやリッチメニューの設計が、その後の顧客との関係構築に大きく影響することを解説。デザインの美しさよりも、動線設計の論理性が重要であることが強調されました。

■代理店制度について

説明会後半では、L Message（エルメ）代理店の権利を取得できる認定講座も案内され、LINE制作・運用をはじめ、提案や営業に関する基礎知識を体系的に学べる内容であることが説明されました。

代理店はL Messageの継続利用に応じて報酬が発生する仕組みのため、単発の報酬にとどまらず、継続的に収益を獲得することも可能です。

また、受講にあたっては各種補助金制度の活用を検討できる点にも触れられ、費用面の負担を抑えながら学べる選択肢があることが紹介されました。

L Message（エルメッセージ）について

L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。

LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題を解消します。

▼主な機能

・メッセージ配信（セグメント配信対応）

・フォーム作成

・予約受付管理（Googleカレンダー連携）

・商品販売、決済

・データ分析

・流入アクション機能

次回開催情報

詳細はLINE公式アカウントでご案内しております。お手数ですが、以下のリンクより登録いただき、お問合せください。

友だち追加リンク：

https://go.lmes.jp/landing-qr/2000553606-BVr435oK?uLand=pEOoay

L Message（エルメッセージ）公式HP

L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lme.jp/?prtimes