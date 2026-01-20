株式会社エスコン

株式会社エスコン（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤貴俊）は、大阪府堺市において進める「堺市高倉台近隣センター土地区画整理事業（以下、本事業）」区域内において、2024年10月に取得した保留地A※に続き、新たに保留地Bを取得いたしましたのでお知らせいたします。

本事業は、2023年に堺市高倉台近隣センター土地区画整理事業組合の設立が認可され、当社を含む業務代行者が推進してまいりました。高度経済成長期に開発されたニュータウン内において、日常に必要なサービスを提供する拠点である「近隣センター」を、現在の地域のニーズに合わせて開発することを目指しております。

当社はこれまで、取得済みの保留地Aを底地として開発し、地域の利便性向上に資する商業施設の用地として提供しております。今般、新たに保留地Bを取得し開発に取り組んでまいります。

当社は、福岡県古賀市において土地区画整理事業を完了させた実績があるほか、大阪府茨木市、河内長野市、愛知県瀬戸市でも土地区画整理事業を展開しています。

今後も土地の価値を最大限に引き出す事業を推進し、地域社会の発展に貢献してまいります。

【新規取得事業用地の概要】

名称 堺市高倉台近隣センター土地区画整理事業

敷地面積 1,049.48平方メートル



※ご参考：2024年10月11日公表：「堺市高倉台近隣センター土地区画整理事業」区域内の保留地取得に関するお知らせ

https://www.es-conjapan.co.jp/corporate19950418/wp-content/uploads/d3e521b03a63b99b566c7759d8f955e6.pdf





