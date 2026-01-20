面倒な魚料理を電子レンジで簡単に！「今日のおかず レンジでできる さばの塩焼き」・「同 さわらの西京焼き」・「同 あじの梅しそフライ」(家庭用冷凍食品)を新発売

株式会社ニッスイ

株式会社ニッスイ(代表取締役 社長執行役員 田中 輝、東京都港区)は、ご家庭の食卓に向けた惣菜を揃えた「今日のおかず」シリーズ(家庭用冷凍食品)の新商品として、「今日のおかず レンジでできる さばの塩焼き」「同 さわらの西京焼き」「同 あじの梅しそフライ」の3品を3月1日に発売します。人気の“焼き魚”や“魚のフライ”が、電子レンジであたためるだけで手軽に召しあがれる商品です。

本品は、ニッスイの2026年春・夏の新商品のコンセプト「お客さまに寄り添い、新しい“食”でお客さまの喜びに貢献します」のもと、食卓の充実を通じてお客さまの「ココロを満たす(Pleasure)」ことを目指して開発しました。

近年、共働き世帯や単身世帯の増加により、手軽に食べられる食卓惣菜が求められています。なかでも魚惣菜はニーズが高いものの、下ごしらえや調理の手間、調理後のにおいや生ごみなどの負担が課題となっており、手軽に食べられる魚惣菜の需要は高い状況にあります。

本品は、手間のかかる本格的な魚料理を電子レンジであたためるだけで、手軽に味わえるようにした冷凍食品です。

「さばの塩焼き」は、淡路島の藻塩を使用し塩麹で漬け込み、香ばしく焼き上げ、「さわらの西京焼き」は、白味噌、砂糖、みりん、酒、塩麹、しょうゆで一晩じっくり漬込み、香ばしく焼き上げることで、甘味・旨味がきわだつ奥深い味わいに仕上げました。どちらも、ニッスイ独自の「ふっくら漬け込み技術」により、レンジ調理でもふっくらとした食感が楽しめます。

また、「あじの梅しそフライ」は、アジフライの中に、大葉と梅のさわやかな酸味を感じられるソースを入れ、独自のバッター液と自家製パン粉を使用することでサクッと軽い食感に仕上げました。

ニッスイはこれまで、「今日のおかず」シリーズでレンジ調理の魚メニューを提案してきました。今春も3品をラインアップに加え、手軽に召しあがれる魚惣菜のバリエーションをさらに充実させ、新しい食卓の選択肢を提案することで、お客さまのより豊かな食事をサポートしていきます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/19296/table/135_1_1839d3750a47b07f95fe20e7c1f55c77.jpg?v=202601200521 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/19296/table/135_2_726c81dcf6624708641b2a580ca29b97.jpg?v=202601200521 ]