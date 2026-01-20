ダイレクトリクルーティングにかかる作業工数を大幅に削減。シルバーエッグ、AIエージェント「RecoTalent」の対応職種を拡大

シルバーエッグ・テクノロジー株式会社

シルバーエッグ・テクノロジー株式会社（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長 兼 CEO：トーマス・フォーリー、以下 シルバーエッグ）は、2025年8月に、エンジニア採用のAI分析技術を活用したAIエージェント「RecoTalent for エンジニア」の提供を開始いたしました。今回、対象職種を拡大し、AIエージェント「RecoTalent（レコタレント）」として、幅広い職種に対応しました。

■ 背景：エンジニア採用の高度な分析力を、すべての採用現場へ

専門的スキルを持つ「ビジネス・プロフェッショナル層」の獲得競争は全職種で激化しています。企業が自ら候補者にアプローチするダイレクトリクルーティングの重要性が高まる一方で、従来のキーワード検索などによる人材選定では、候補者の実質的な経験やスキルを見極めるのに多大な工数がかかることが課題となっていました。

シルバーエッグは、2025年8月にソフトウェアエンジニアのダイレクトリクルーティングを支援する「RecoTalent for エンジニア」をローンチし、独自のAIアルゴリズムによって最適な潜在候補者を自動発掘する仕組みを提供してまいりました。 この高度なAI分析技術を営業や経理などの管理部門、デザイン・クリエイティブ職などに拡大し、求人票が存在すればどのような職種でも、要件に基づいた最適な候補者を抽出することが可能になりました。

■「RecoTalent」の特徴：キャリアの「厚み」を読み解くAI技術- 求人要件に合わせた「適性のスコアリング」AIが求人票の内容を深く読み込み、その募集に最適な選定基準を生成します。経歴書の中からその役割で活躍する可能性が高い候補者をランク付けします。- パーソナライズされたスカウト文面の自動生成2025年10月に機能追加された「コンタクト文面生成機能」により、見つけ出した候補者に対し、その人のキャリアに基づいた独自のスカウト文面をAIが自動生成します。機械的な一斉送信メールとは一線を画す「候補者一人ひとりに寄り添ったメッセージ」により、返信率の向上と採用担当者の工数削減を支援します。

■ サービス概要

名称： RecoTalent（レコタレント）

対象： 営業、購買担当・バイヤーなどのビジネス職、経理・総務などの管理部門、デザイナーなどのクリエイティブ職等

主な機能： 公開プロフィールからの候補者抽出、AIスコアリング、評価理由の可視化、スカウト文面自動生成

シルバーエッグは、「RecoTalent」の提供を通じて、深刻化する人材不足という社会課題に対し、AI技術による「最適なマッチング」の実現で貢献します。単なる採用業務の効率化にとどまらず、個人のキャリアの本質が正しく評価され、企業が真に求める才能と出会える環境を創り出すことで、日本全体の労働生産性の向上と、その能力を最大限に発揮できる社会に貢献できるよう努めてまいります。

RecoTalentについて

https://www.recotalent.jp/

※2週間の無料トライアルを提供中（AIによる検索回数上限：3回まで）

シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 について

https://www.silveregg.co.jp/

シルバーエッグ・テクノロジーは、AI（人工知能）技術で高度なパーソナライゼーションを実現するデジタルマーケティング・ソリューションを開発、提供しています。業界最高レベルのレコメンドエンジンであるアイジェントXをはじめ、高性能な製品群とお客様のビジネス結果を出し続けるコンサルティングノウハウでパーソナライゼーションの未来を実現してまいります。

会社概要

社名 ： シルバーエッグ・テクノロジー株式会社

所在地 ： ＜大阪本社＞

大阪府吹田市江坂町1-23-43 ファサード江坂ビル10F

＜東京オフィス＞

東京都港区西新橋1-7-2 虎の門高木ビル 2F

代表者 ： 代表取締役社長＆CEO トーマス・フォーリー

設立 ： 1998年8月26日

資本金 ： 287百万円（2025年9月末時点）

事業内容： AI（人工知能）技術をベースにしたデジタルマーケティングサービスの開発・提供