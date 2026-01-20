EmbodyMeのAIアバター技術が文化放送の人気番組に採用！『田村淳のNewsCLUB』で「AI田村淳」「AI砂山アナ」が登場

株式会社EmbodyMe

映像生成AIの基盤技術を開発する株式会社EmbodyMe（エンボディーミー、以下EmbodyMe）は、株式会社文化放送および株式会社電通と連携し、文化放送のラジオ番組『田村淳のNewsCLUB』（毎週土曜日 正午～午後2時55分）において、EmbodyMeのAIアバター映像・音声生成技術を活用した放送・配信を実施いたします。

本取り組みでは、パーソナリティの田村淳さんの声を忠実に再現した「AI田村淳」、および番組パートナーの砂山圭大郎アナウンサーの映像・音声を再現した「AI砂山アナ」が番組に登場します。2026年2月7日、14日、21日の放送において、ラジオ放送とAIアバターの新たな可能性を探る実証実験として実施いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=C9VqFP8R8Ew ]

AI砂山アナのメッセージ動画

https://www.youtube.com/watch?v=C9VqFP8R8Ew



■ 背景と目的

今回の取り組みは、番組パートナーの砂山アナウンサーが、2026年2月に開催されるミラノ・コルティナ冬季オリンピックの取材のため、現地取材に出向く期間中、最新のAI技術で番組をサポートする試みです。

EmbodyMeは、2016年から映像分野における生成AIの基盤技術の研究開発を行っています。EmbodyMeの映像生成AI技術は、リアルタイム処理性能で世界的に競合優位性を有していて、その技術優位性を活かしたプロダクトを複数展開しています。



EmbodyMeが近日リリース予定の「DigiSelf（デジセルフ）」は、一枚の写真を元に、現実の人間と区別がつかない品質でAIアバターの映像・音声を生成できるサービスです。

本企画では、このDigiSelfの技術基盤を活用し、田村淳さん本人の声質や話し方を忠実に再現した「AI田村淳」がニュースを読み上げ、砂山アナウンサー本人の姿と声を再現した「AI砂山アナ」がYouTube配信に登場します。これにより、アナウンサー不在時でも高品質な番組制作を可能にするとともに、AIとラジオの新たな可能性を示します。

■ 放送・配信内容

◎2月7日（土）：田村淳 AI音声展開

番組内のニュースコーナーにおいて、田村淳さんの声を忠実に再現したAI音声が1週間のトピックスを読み上げます。放送だけでなく、PodcastやYouTube（音声のみ）でも配信します。

◎2月14日（土）・21日（土）：砂山アナ AI音声＆AIアバター展開

砂山アナの不在期間中、本人の声を再現したAI音声が1週間のトピックスを読み上げます。さらにYouTube配信では、砂山アナの姿を再現した「AIアバター」が動画で登場し、最新技術の「AI砂山アナ」が情報を届けます。



■ 活用技術について

本取り組みでは、EmbodyMeが近日リリース予定の次世代AIアバター映像生成サービス「DigiSelf」の技術基盤を活用しています。DigiSelfは、一枚の写真を元に、現実の人間と区別がつかない品質でAIアバターの映像・音声を生成できるサービスです。



テキストを入力するだけで、AIアバターがあなたのメッセージを多言語で発信する動画を作成することができ、マーケティング、採用、研修、教育、広報、SNSなど様々な分野で活用できます。

さらに、リアルタイム生成技術で、AIアバターとのインタラクティブなコミュニーケーションを実現することで、接客、営業、人事面接、カスタマーサポート、デジタルサイネージ、授業など、あらゆるシーンに波及させることができます。

※DigiSelfの詳細は改めてお知らせいたします。



■ 番組概要

番組名：『田村淳のNewsCLUB』

放送局：文化放送（FM91.6 & AM1134）

放送日時：毎週土曜日 正午～午後2時55分（生放送）

AI技術活用放送日：2026年2月7日、14日、21日

パーソナリティ：田村淳

アシスタント：砂山圭大郎（文化放送アナウンサー）



■ 株式会社EmbodyMe 会社概要

会社名：株式会社EmbodyMe

所在地：東京都新宿区高田馬場3-23-3 ORビル M2F

代表者：代表取締役 吉田一星

設立：2016年6月

コーポレートサイト：https://embodyme.com/