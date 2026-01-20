【千葉県市原市】同伴者も対象！「市原市民ゴルフフェスタ」開催中　期間限定でお得なプレー枠・料金を設定

市原市役所

千葉県市原市と市原市ゴルフ場連絡協議会は、日本一のゴルフ場数を有する「ゴルフの街いちはら」の取り組みの一つとして、より多くの市民に市内ゴルフ場でのプレーを楽しんでいただくため、期間限定で市民向けプレー枠・お得な市民料金を設定する「市原市民ゴルフフェスタ」を開催します。

開催期間

2月28日(土)までの平日

※一部のゴルフ場は土・日・祝日も開催します。

対象

市原市民、市原市民と同伴プレーする方

対象ゴルフ場・プレー料金等

市内ゴルフ場30コース

※詳細はリーフレット・市ウェブサイトをご覧ください。

https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=670f84acdc0bea560b081543

予約方法

プレー希望のゴルフ場へ直接電話し、「市原市民ゴルフフェスタ予約」である旨、同伴組内に市原市民がいること、同伴プレー者の氏名をお伝えください。

主催

市原市、市原市ゴルフ場連絡協議会

その他

期間中の利用回数に制限はありません。