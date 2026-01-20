【JAF高知】イチゴ狩りを楽しみませんか？西島園芸団地 イチゴ狩り体験の参加者を募集中
JAF（一般社団法人日本自動車連盟）高知支部（支部長 佐藤 誠三）は、3月7日（土）に西島園芸団地（高知県南国市廿枝600）で開催される「スペシャルJAFデー in 西島園芸団地 イチゴ狩り体験」の参加者を募集しています。※要予約
西島園芸団地のイチゴ狩り体験では、40分間の食べ放題で新鮮な赤いイチゴをその場でお楽しみいただけます。JAF会員の方は参加費が50％割引で、通常よりもお得に楽しめます。食べ放題後には「抽選会」を実施、西島園芸団地のジャムなどが当たるチャンスもあります。ぜひご家族でご参加ください。
また、イベント開催中は、会場にJAFブースを設置し、交通安全のクイズに答えてもらえる免許証そっくりのカード「子ども安全免許証」の無料発行を行います。さらに、当日限りの特別優待として、西島園芸団地内にある「いちごカフェ」にてJAFアプリクーポン提示で「イチゴジュース半額（会員のみ利用可）」も実施します。
- スペシャルJAFデー in 西島園芸団地 イチゴ狩り体験
【開催日時】2026年3月7日（土）10：00 ～ 11：00 ※食べ放題40分間
【開催場所】西島園芸団地（高知県南国市廿枝600）
【募集定員】30名（最少催行10名）※応募多数の場合は抽選
【参加条件】JAF会員料金は1申込当たり1名まで
【参加費用】1人（小学生以上）JAF会員：1,080円、一般：2,160円
幼児（2歳以上小学生未満）1,080円 ※2歳未満は無料
【申込方法】右記URL内「ウェブから申し込む」よりお申し込みください。https://jaf.link/4qSiu5o
【締 切 日】2月26日（木）
【問合せ先】JAF高知支部 Tel：088-882-0311（平日10：00 ～ 17：00 年末年始・土日祝除く）
【サービス提供】株式会社西島園芸団地
■ JAFブース（10：00 ～ 15：00）
・JAF会員証提示で抽選会1回 ※なくなり次第終了
・いちごカフェにてJAFアプリクーポン提示で「イチゴジュース半額 （会員のみ利用可）」
・子ども安全免許証 無料発行
