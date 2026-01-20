2~8℃保冷が必要な医療用医薬品のドローン配送を社会実装

そらいいな株式会社

そらいいな株式会社（以下、そらいいな）は、輸送中2~8℃保冷が必要な医療用医薬品のドローン配送を開始しました。本配送に際しては、多田プラスチック工業株式会社と共同開発した専用の保冷ボックスを活用し、夏場の酷暑環境下でも2~8℃の温度帯を3時間超維持できる体制を確立いたしました。

本配送は、そらいいなが事業拠点を置く長崎県五島列島の各薬局及び、医療機関向けに、医薬品卸会社4社（株式会社翔薬、東七株式会社、藤村薬品株式会社、株式会社宮崎温仙堂商店）との契約に基づく形で実施いたします。

- 実装に向けた試験の概要専用保冷ボックス：内部（発泡断熱材）サンプル品を用いた投下配送試験配送後サンプル品の動作確認- 実装体制の概要

実装に際しては、長崎県薬務行政室、医療関係の医師、薬剤師、医薬品卸会社との協議及び、各種試験内容の確認結果に基づき実施いたします。また、配送に際しては、「医薬品の適正流通（GDP）ガイドライン」及び、「ドローンによる医薬品配送に関するガイドライン」に準拠した体制並びに、手順書作成に基づき、実施いたします。

- 配送経路・方法

長距離飛行可能な米国Zipline社の固定翼ドローンを利用し、事前に飛行許可を取得した指定経路に沿って飛行させます。主に医薬品を配送している経路は7経路であり、片道最長80kmの距離を約50分で飛行、配送可能です。

そらいいな（株）医薬品配送経路一覧（長崎県五島列島）- 機体詳細（計11機運用中）Zipline社製固定翼機ドローン機体諸元- これまでのドローンによる医薬品配送の取り組み効果

医薬品卸が薬局から受注後、2時間程度で、医薬品を発注者が受け取れます。ドローンによる医薬品の配送で、従来の船便より迅速に、治療や処方に必要な医薬品を、必要の都度、必要な量受け取ることが出来ています。

- 今後の展開

本取組みは、2~8℃保冷が必要な医療用医薬品のドローン配送の社会実装として、全国に先駆けた取組みです。今後は、さらなる配送品目の拡充に向けた取り組みを進めて参ります。

また、長崎県が令和6年度に認定された国家戦略特区（新技術実装連携”絆”特区）の制度を活用した実証事業等において、ドローンのレベル４飛行（有人地帯における目視外飛行）による軒先配送の社会実装及び、ビジネスモデルの検証・確立を行い、全国各地での医療アクセス向上に向けた事業の展開を目指します。

【そらいいな株式会社について】

代表者：代表取締役 土屋 浩伸

事業拠点：長崎県五島市下大津町７０８-２９

事業内容：ドローン物流サービス事業

設立：２０２１年４月

ウェブサイト：https://sora-iina.com/

【ドローン配送実績（※25年12月26日現在）】

医療用医薬品：延べ2,107品目、3,464点（22年5月~）

飛行実績：3,300回・300,000km超（22年1月~）