おふろ屋さんが独自の年賀状当選番号を作りました！　末尾2026、1126で入館料が無料の「年賀状割」を実施します

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する埼玉県内の温浴施設にて、2026年1月20日（火）より「年賀状割」を実施します。

この企画は、抽選番号が条件に合致した「お年玉付き年賀はがき」をご持参いただくと、下記温浴施設への入館料が割引または無料になるという企画です。温泉道場は「おふろから文化を発信する」を企業理念にしており、日本の古き良き習慣である「年賀状」をあらためて思い返す機会となるよう、毎年この企画を実施しています。年賀状を片手に、お近くの店舗に足を運び、気軽にお風呂を楽しんでいただければと思います。

＜年賀状割＞

実施期間：2026年1月20日（火）～2月28日（土）

特典内容：

2026年（令和8年）のお年玉付き年賀はがき右下の抽選番号の

１.下２桁が「26（ふろ）」または「08」の年賀状をお持ちの方、入館料200円割引

２.下４桁が「2026」または「1126（いいふろ）」の年賀状をお持ちの方、入館無料

※入館時に対象の「お年玉付き年賀はがき」をご提示ください

※１枚につき1名さま・１回限り有効（特典利用済みハガキには店舗の押印をさせていただきます）

※他の割引券等、優待サービスとの併用はできません。

開催店舗：

昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉（埼玉県比企郡ときがわ町）

https://tamagawa-onsen.com/

温泉と発酵 おふろcafe 白寿の湯（埼玉県児玉郡神川町）

https://ofurocafe-hakujyu.com/

おふろcafe utatane（埼玉県さいたま市）

https://ofurocafe-utatane.com/

おふろcafe ハレニワの湯（埼玉県熊谷市）

https://ofurocafe-hareniwanoyu.com/

BIO-RESORT HOTEL & SPA O Park OGOSE（埼玉県入間郡越生町）

https://opark.jp/

秩父湯元 武甲温泉（秩父郡横瀬町）

https://www.buko-onsen.co.jp/

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/