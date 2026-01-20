全国600事業所以上の加盟実績がある採用支援専門家が集結「採用定着士アワード2026」3月13日大阪で開催｜年間MVP表彰式

リーダーを加速させる株式会社

リーダーを加速させる株式会社（本社：大阪府大阪市淀川区、取締役社長：松下智彦）は、 同社が運営する採用支援の専門家育成プログラム「採用定着士(R)」において、 2025年度に顕著な成果を上げた採用定着士を表彰する「採用定着士アワード2026」を、 2026年3月13日（金）にコートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション（大阪市淀川区）にて開催いたします。

昨年度の採用定着士アワードの様子

■ 採用定着士アワード2026 開催概要

日時：2026年3月13日（金）14時～

会場：コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション（大阪市淀川区）

主催：リーダーを加速させる株式会社

内容：2025年度 採用定着士 年間表彰式

去年のプレゼンテーターの発表の様子よい仕事の発表を参加者と共有

事前に審査しノミネートされたプレゼンテーターより、参加者に向けて採用定着支援の実績を報告する。その後、参加者で投票し、年間アワードなどを決定します。

全国の採用定着士が一堂に集まる機会として、毎年実施しております。

■ 採用定着士(R)とは

採用定着士(R)は、中小企業の人材採用から定着までを一貫して支援する専門家資格です。

2019年1月に養成講座をスタートして以来、社会保険労務士、行政書士、税理士といった士業を中心に支持を集め、 2025年には全国600社以上の加盟を達成しました。

深刻化する人手不足を背景に、 中小企業の経営者が抱える「採用しても定着しない」「求人を出しても応募が来ない」といった課題に対し、 採用定着士は「お金をかけずに定着する人材を採用する」独自のノウハウで解決に導いています。 採用支援にとどまらず、企業の成長支援や未来志向のコンサルティングを実践することで、 単なる「手続き代行」から「経営パートナー」へと士業のあり方を変革してきました。

■ アワード開催の背景と意義

採用定着士アワードは、1年間を通じて中小企業の採用・定着課題の解決に貢献した採用定着士の功績を讃える年間最大のイベントです。 2025年度も全国各地で活動する採用定着士が、それぞれの地域の中小企業に寄り添い、 「若者が地元で働きたくなるような未来志向の地元企業」の創出に取り組んでまいりました。 本アワードでは、そうした活動の中から特に優れた成果を上げた採用定着士を選出し、その実績とノウハウを全国の仲間と共有します。 表彰を通じて、採用定着士同士の連携を深めるとともに、中小企業支援のさらなる質の向上を目指してまいります。

■ 代表・松下智彦について

松下智彦は、リクルートエージェント等にて法人の採用支援（人材紹介）を担当。 その後、メーカー系人材派遣会社にて管理者としてキャリアを重ね、2020年に独立。 2024年には、採用定着士本部「リーダーを加速させる株式会社」の取締役社長に就任。 長年培われてきた採用定着士のノウハウと自身の経験を融合させ、全国規模での展開を推進しています。

2025年5月には、ザメディアジョンより新著『副業としての採用支援』を出版。 士業だけでなく、人材会社、管理部門や経営者とつながりのある営業パーソン、 新規事業を検討する方々に向けて、「超」人手不足の時代における採用定着支援事業の始め方を解説しています。

【主な著書】 ※松下個人ではなく法人格での出版実績となります。

・『副業としての採用支援』（ザメディアジョン）

・『お金をかけずに定着する人材を採用する』（労働新聞社）

・『新・採用戦略ハンドブック』（労働新聞社）

■ 取材・見学のご案内

本アワードでは、採用支援業界の最前線で活躍する専門家が一堂に会します。 人手不足に悩む中小企業への支援事例や、士業の新たなビジネスモデルとして注目を集める採用定着士の活動について、 直接お話を伺える機会です。 取材をご希望のメディア関係者様、また採用定着士との連携・タイアップにご関心をお持ちの企業様は、 下記お問い合わせ先までご連絡ください。当日の見学についてもご相談を承ります。

