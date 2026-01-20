【オイシックス新潟】後援会「サポーターズクラブ」2026年度入会受付開始のお知らせ

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ後援会「サポーターズクラブ」では、2026年度会員入会受付を本日より開始しますのでお知らせいたします。

2026年度より特典が大きくパワーアップ！

内容をご確認の上、ぜひ2026年シーズンも温かいご支援ご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



詳細・ご入会お申込みページはこちら(https://www.niigata-albirex-bc.jp/supporter/)

2026年度後援会「サポーターズクラブ」 変更点

【重要】特典「チケット」について

特典「チケット」について仕様が変更となりましたので、ご確認ください。

2025年度

・ホームゲーム観戦チケット

・チケット割引購入（会員証提示で当日券も前売り価格で購入可）

↓

2026年度

・ホームゲーム観戦チケット

・チケット先行購入

2026年度からHARD OFF ECOスタジアム新潟で指定席が導入されることに伴い、後援会会員の皆さまには、より安心して快適に観戦していただけるよう、特典として「チケット先行購入」をご利用いただけるようになります。

チケット先行購入とは

サポーターズクラブ会員の皆さまは、一般販売に先がけてチケットをご購入いただけます。

指定席も前売で確保できるため、開場時間に合わせて早く来場する必要がなく、ご家族やご友人と並んで座席を確保した上で、安心してご来場いただけます。

また、後援会特典のホームゲーム観戦チケットも、先行販売日から、指定席・自由席問わず全席でご利用いただけます。



※詳しい購入方法は公式HPやメールにてお知らせいたします。

後援会会員ランクに応じて、以下のスケジュールで先行購入をご利用いただけます。



指定席は電子チケットサイト「MORE TIGET」での販売となります。

2025年度会員の皆さまには、スムーズにチケットをご利用いただくため、チケットのお渡し方法について事前にお伺いしております。



下記フォームよりご希望の方法をご選択ください。

※回答がない場合には、紙のチケットをお送りいたしますので、ご了承ください。

▼サポーターズクラブチケットお渡し方法アンケート

https://forms.gle/iB8XChLomzmQmtxX6

▼指定席の導入につきまして 下記ページをご確認ください。

https://www.niigata-albirex-bc.jp/news/24864/

なお、内野指定席Bは内野自由席と同一価格でご購入いただけるため、「席が確保できる安心感」と「これまでと変わらない価格」を両立した座席となっています。

ポイント制度が誕生！

2026年度より、会員の皆様とのつながりをより深める取り組みとして、「ポイント制度」が誕生いたしました。

後援会ポイント制度は、ご入会・ご継続やクラブへの応援活動に応じてポイントが貯まり、貯まったポイントを特典と交換できる新しい仕組みです。

【ポイント付与例】

・入会（決済）ポイント 30～300pt（会員ランクにより変動）

・来場ポイント 20pt

・アンケート回答ポイント 5pt

・勝利ボーナスポイント 30pt

交換できる特典につきましては、後日ご案内いたします。

※ポイントを貯めるためには、スマートフォンが必要です。

特典の変更について

昨年まで、県外にお住まいの一部会員様へ、ホームゲーム観戦チケットに代わる特典としてレプリカキャップをお届けしてまいりました。

また、オレンジダイヤモンド会員様限定の特典である、球団直営飲食店の優先レーン利用権を設けておりました。



しかしながら、特典全体の見直しを行う中で、2026年度より本特典を終了させていただくこととなりました。

本特典をご利用いただいておりました会員様には、ご期待に沿えず大変心苦しく存じますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ（運営会社:株式会社新潟プロ野球団、本社:新潟県新潟市、代表取締役社長 池田 拓史）は、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはプロ野球ファーム・リーグに参加し、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026シーズンからはCBOに桑田真澄氏が就任し、武田勝監督とともにチーム強化に取り組んでいます。