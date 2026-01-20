今年の恵方は【南南東やや南】がってん寿司ブランドの焼き肉専門店が作る、絶品恵方巻が限定販売を開始。

株式会社アールディーシー

株式会社アールディーシー（代表取締役社長：大島敏彦、本社：埼玉県熊谷市）グループが運営する焼肉ブランド「がってんカルビ」は、2026年1月26日（月）から2026年2月3日（火）の期間で恵方巻の販売をいたします。

焼肉専門店ならではの、ジューシーな「鶏もも恵方巻」やわらかい「豚カルビ恵方巻」栄養バランスのとれた店内仕込みのナムルが入った「キンパ恵方巻」の３種類に加え、ワンランク上の「仙台牛サーロイン恵方巻」もご用意しております。こちらは、霜降りと赤身のバランス、きめの細かさなど厳しい基準をクリアした最高ランクの宮城県産黒毛和牛・仙台牛を使用しております。口当たりが良く、柔らかで、まろやかな風味と豊かな肉汁が特徴です。（食べやすいハーフサイズ長さ約９ｃｍ）

この機会にぜひご賞味いただけますと幸いです。

販売商品

販売期間：2026年1月26日（月）から2026年2月3日（火）各530円(税込572円) （長さ：約９ｃｍ）- 鶏もも恵方巻（鶏もも・サニーレタス・秘伝の味噌ダレ）- 豚カルビ恵方巻（豚カルビ・サニーレタス・秘伝のダレ）- キンパ恵方巻（ほうれん草ナムル・もやしナムル・ゼンマイナムル・人参ナムル・鶏そぼろ・白ごま）- ３本セット（鶏もも恵方巻、豚カルビ恵方巻、キンパ恵方巻 各１本ずつ）1,490円(税込1,609円) 100円お得

仙台牛サーロイン恵方巻

（仙台牛サーロイン・もやしナムル・人参ナムル・白ごま・ほうれん草ナムル・ゼンマイナムル・焼きすきタレ）

（長さ：約９ｃｍ）

1,480円(税込1,598円)

豪快！招福焼肉太巻き

（ブリスケカルビ・レタス・きゅうり・人参ナムル）

希少部位のブリスケカルビを200ｇ使用した圧倒的なボリューム

脂の旨味と肉本来の歯ごたえを堪能できる迫力ある招福焼肉太巻きです。

（長さ：約２０ｃｍ）

（税込2,900円）

※豪快！招福焼肉太巻きのみ、「エミテラス所沢店」限定販売となります。その他商品は、全店販売でございます。

販売対象店舗

焼肉ブランド「がってんカルビ」について

- がってんカルビ さいたま新中里店埼玉県 さいたま市中央区 新中里3-13-9- がってんカルビ エミテラス所沢店埼玉県 埼玉県所沢市 東住吉10番1号 4階 R05区画※エミテラス所沢：1月26日休館日のため1月7日から販売開始- がってんカルビ 熊谷店埼玉県 熊谷市 筑波1丁目115

名物黒毛和牛がってんカルビ。厳選した良質な黒毛和牛を一切冷凍しないチルドでご提供しております。当店の名物であり、お値打ち価格と美味しく召し上がっていただくための大きさにもこだわりがございます。がってんカルビの特製ダレと相性も抜群で、毎日職人が店内で一枚一枚手切りしておりご注文いただいてから一皿一皿肉に下味をつけ風味を豊かにし、肉の甘みを引き立てるこだわりです。安心安全な品質が当店の自慢です。

焼肉店で日本初となる導入のスマートレーンを導入。

個室でゆったり楽しめる、和牛を中心とした本格焼肉店

品質・鮮度にこだわった和牛を中心とした食材を網焼きで楽しむ本格焼肉のお店です。

タッチパネルで注文、専用レーンでテーブルへ運ぶ回転寿司の注文システムや肉寿司など「がってん寿司」の強みも取り入れました。

がってんカルビは、2021年12月に1号店を埼玉県熊谷市にオープン。2024年1月に2号店をさいたま市にオープン。2024年9月24日(火)には、「エミテラス所沢」の4階に3号店をオープン。

がってんカルビ HP :https://www.rdcgroup.co.jp/brand/karubi/

株式会社アールディーシーについて

社名：株式会社アールディーシー

代表取締役社長CEO：大島 敏彦

所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目1番地

創業：1986年12月26日

事業内容：グループ会社の統括・管理

会社HP：https://www.rdcgroup.co.jp/

