ミシュラン星常連「アロマフレスカ」原田慎次シェフが新なイタリアンに挑む新店舗「AMANTE GINZA」″1月20日 - OPEN”

株式会社AFSAオーナーシェフ：原田慎次

オーナーシェフを務めるのは、ミシュランガイドに18年連続で名を連ねてきた名店

アロマフレスカで料理長を務めてきた原田慎次氏。

確かな評価と実績を積み重ねてきた原田氏が、次に選んだ舞台は、

自らがカウンターに立ち、目の前で一皿一皿を仕上げるという原点回帰のスタイル。

そして、その先に見据えるのは、過去の成功にとらわれない新たなイノベイティブ・イタリアンへの挑戦です。

ミシュラン18年連続獲得の評価が意味するもの

18年という年月は、単なる継続ではなく、時代の変化や食の価値観の移ろいに向き合い続けてきた証でもあります。

原田慎次氏は、技術・感性・素材への理解を積み重ねながら、「完成形」に安住することなく料理と向き合ってきました。

その積み重ねがあるからこそ、今回の新店舗では【その先の料理を追求・探求】する選択をしています。

オーナーシェフ：原田慎次原田慎次が自らカウンターに立つ理由

AMANTE GINZAでは、原田氏自身がカウンターに立ち、火入れの音、立ち上る香り、皿に盛りつけられる瞬間まで、料理が完成するプロセスそのものを体験として提供します。

これは演出ではなく、料理とお客様の距離を限りなく近づけるための必然的なスタイル。

18年連続で評価されてきたからこそ、あらためて「目の前の一皿」に向き合う選択をしました。

過去の栄光にとらわれない、次の一歩

AMANTE GINZAが目指すのは、これまでの評価をなぞることではありません。

イタリアンの技法を軸にしながらも、素材の組み合わせ、香りの構築、余韻の設計に至るまで、

より自由で、より現代的な発想を取り入れたイノベイティブ・イタリアンに挑戦します。

18年連続という実績はゴールではなく、次の料理へ進むための土台に過ぎないのです。

店舗概要：AMANTE GINZA by shinHarada 店舗詳細はコチラ▶️(https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13317142/)

店名：AMANTE GINZA by ShinHarada

開業日：2026年1月19日

所在地：東京都中央区銀座7-10-8 第五太陽ビル 702

業態：イノベイティブ・イタリアン

特徴：シェフ自らがカウンターに立つライブスタイル

店舗概要：ShinHarada (旧：アロマフレスカ) 店舗詳細はコチラ▶(https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13129298/)

店名：Shin Harada（旧：アロマフレスカ）

業態：イタリア料理

所在地：東京都中央区銀座

特徴：ミシュランガイド東京に18年連続掲載

素材の香りと鮮度を重視したイタリアン日本を代表するイタリアンレストランのひとつ。

原田慎次氏が長年料理長として携わり、安定した評価と進化を両立してきた名店。

店舗概要：サーマ・アマービレ 店舗詳細はコチラ▶(https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13113809/)

店名：サーラ アマービレ（Sala Amabile）

業態：イタリア料理

所在地：東京都中央区銀座

特徴：「アロマフレスカ」の系譜を受け継ぐイタリアンレストラン。

イタリア料理の技法を軸に、素材の香りや余韻を重視した料理構成、落ち着いた空間で、料理と向き合う時間を大切にするスタイル。原田慎次氏が培ってきた、素材理解・火入れ・香りの設計といった哲学が反映された一軒。