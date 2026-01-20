【仙台ロイヤルパークホテル】イースターアフタヌーンティーセット～ Celebration of spring～

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

仙台ロイヤルパークホテル（所在地：仙台市泉区寺岡6-2-1、総支配人：岩松 俊樹）では、2026年3月2日(月)～ 2026年5月1日(金)の期間、可愛らしさあふれるひよこのプチシュークリームや、うさぎのヨーグルトムースをはじめ、桜のパンナコッタ、苺大福など、春とイースターをテーマにした「イースターアフタヌーンティーセット」をロビーラウンジ「フォンテーヌ」にて販売いたします。

■イースターアフタヌーンティーセット ～Celebration of spring～

※写真は2名様分です

イースターバニーがモチーフのヨーグルトムースは、中のパッションフルーツソースと調和し、さっぱりとした味わいです。春の代名詞でもある桜を使ったパンナコッタはなめらかな食感に仕上げ、こし餡を包んだ苺大福は食べやすいひとくちサイズにご用意しました。イースターエッグに見立てたドラジェとひよこのプチシュークリームが可愛らしさを演出するアフタヌーンティーセットは、春のお祝いシーズンにもおすすめです。セイボリーのサンドイッチは、濃厚な味わいの宮城県 白石『竹鶏たまご』と海老を、小気味よい歯ごたえと爽やかな酸味が特徴のコルニッションピクルスやケッパー、レモンなどを加えたマヨネーズベースのソースと合わせ、香ばしい全粒粉のパンでサンド。熟成された甘さとスパイシーな奥深さのシェリービネガーのドレッシングと味わう、スモークサーモントラウトとマセドワーヌサラダはコンソメジュレをあしらい、イースターをイメージしたたまご型の器に盛りつけました。チキンのシュニッツェル風は、低温でじっくりとやわらかく仕上げた鶏肉に、カリカリのパン粉をのせて、ローストして甘みを引き出した人参のピューレをソースとしてお召しあがりいただけます。

【概要】

期間：2026年3月2日(月)～ 2026年5月1日(金)

時間：13：00～／14：30～ ※二部制

店舗：ロビーラウンジ「フォンテーヌ」

料金：お1人様 平日4,000円／土日祝日4,500円

予約：前日18：00まで

【メニュー】

［上 段］レモンケーキ、プチシュークリーム

［中 段］ピスタチオマカロン、プレーンスコーン、オレンジピールジャム

［下 段］桜のパンナコッタ、キャロットケーキ、苺大福

［別 添］パッションフルーツとヨーグルトのムース フルーツゼリー

［セイボリー］宮城県 白石『竹鶏たまご』と海老のサンドイッチ

チキンのシュニッツェル風 人参のピューレと共に

スモークサーモントラウトとマセドワーヌサラダ コンソメジュレをのせて

■推し活アフタヌーンティーセット ～選べるカラードリンクとメッセージプレート付～

2026年3月2日(月)より、推しカラーの選べるドリンク、推しの名前やセリフなどをあしらったプレートと季節のアフタヌーンティーセットを組み合わせた「推し活アフタヌーンティーセット」を販売いたします。推しと一緒に楽しむ午後のひとときをお過ごしください。

【概要】

期間：2026年3月2日(月)～ 通年販売

時間：13：00～／14：30～ ※二部制

店舗：ロビーラウンジ「フォンテーヌ」

料金：お1人様 平日5,000円／土日祝日5,500

予約：前日18：00まで

■抹茶と桜のロールケーキ

イースターアフタヌーンティーセットと同時期に、淡いピンクと抹茶のグリーンが色鮮やかな「抹茶と桜のロールケーキ」を販売いたします。抹茶の生地にはタピオカ粉を練りこみ、もっちりとした食感に仕上げました。トップを飾るホワイトチョコレートには、ほどよい塩味を感じる桜の花びらを施し、桜あんと桜ピューレのクリームを引き立て、甘さと塩味を楽しめるロールケーキです。

テイクアウトイメージ

【概要】

期間：2026年3月2日(月)～ 2026年5月1日(金)

店舗：ロビーラウンジ「フォンテーヌ」

料金：テイクアウト1,800円

ケーキセット(お飲物付)1,200円

※料金には消費税・サービス料が含まれます。（テイクアウト商品は消費税のみ含まれます）

※画像は全てイメージです。※内容は変更になる場合がございます。

■仙台ロイヤルパークホテルについて

1995年開業以来、伝統とホスピタリティを受け継ぎ、時代に合わせたサービスをご提供する都市型リゾートホテルです。宿泊、レストラン、宴会婚礼のほか、立地を活かしたアクティビティも体験いただけます。気軽に、ちょっと贅沢に「仙台リゾートステイ」をコンセプトに、ヨーロッパの趣と杜の都を感じる非日常空間の中、心地よい加減のサービスと笑顔でお客様をお迎えいたします。

所在地：仙台市泉区寺岡6-2-1

客室数：110室

館内施設：レストラン、ラウンジ、宴会場、チャペル、神殿、エステサロン、美容室、写真室、衣裳室

アクセス：東北自動車道 泉ICから約10分

泉PAスマートIC(ETC専用)から約5分

無料駐車場220台

仙台駅から無料シャトルバスあり

U R L：https://www.srph.co.jp/

■ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に23ホテル・5,390室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、2025年1月に公開した新指針【Vision＆Credo／Value／Service Standard】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。