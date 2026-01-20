”書き損じはがき” が、平和への一歩に！NGOが回収呼びかけ

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

認定NPO法人テラ・ルネッサンス（理事長：吉田真衣、所在地：京都府京都市、以下テラ・ルネッサンス）は、2026年1月20日～3月15日の期間で、書き損じはがき・未使用はがきの回収の呼びかけを強化します。

集めたはがきは換金し、アフリカでの元子ども兵の自立のための職業訓練をはじめとした、アフリカ・アジア・ウクライナで紛争の被害を受けた方々の支援活動に活用します。

はがきは1枚からでも受け付けています。個人でも、学校や職場の皆様とでも、ぜひご協力ください。



・期間：2026年1月20日（火）～3月15日（日）

・目標：11,815（いいはがきでいいご縁）枚

・詳細： https://www.terra-r.jp/blog/20260109.html(https://www.terra-r.jp/blog/20260109.html)

◯実施概要

・2026年1月20日（火）～3月15日（日）

・「書き損じはがき回収強化キャンペーン2026」

・書き損じはがきや未使用はがき11,815（いいはがきでいいご縁）枚の回収を目標としています。

・はがきは1枚からでも受け付けています。



この目標枚数には、「皆さまからのご寄付に込められた想いを受け止め、この素敵なご縁を支援という形に変えて世界にも広げていきたい」という想いが込められています。

個人でも、学校や職場の皆様とでも、ぜひご協力ください。集まったはがきは支援金として役立てられ、アジアやアフリカ、ウクライナで紛争や災害の支援を受けた方々の自立支援のために大切に使わせていただきます。



詳細は以下のウェブページをご覧ください：

https://www.terra-r.jp/blog/20260109.html(https://www.terra-r.jp/blog/20260109.html)

◯回収対象

●書き損じはがき・年賀はがき（未郵送）

●未使用はがき・年賀はがき

●切手のついた未郵送はがき・年賀はがき

●未使用切手

◯送付方法

お集めいただいたはがきは、封筒や箱に入れて、以下の住所までお送りください。梱包方法や郵送方法に指定はありません。また、ウェブページからチラシをプリントアウトいただくと、裏面の封筒をそのまま投函してご利用いただけます。

※法人・団体で集める際は、中身が見えない段ボール箱などをご利用ください。プライバシー保護のため、個人情報が見えないようご配慮をお願いいたします。

▼送り先

〒600-8191

京都府京都市下京区五条高倉角堺町21-403

テラ・ルネッサンス事務局 書き損じはがき回収係 宛

この件に関するお問い合わせ（取材）について

認定NPO法人テラ・ルネッサンス 啓発事業部

電話 : 075-741-8786

メール : contact@terra-r.jp

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

「すべての生命が安心して生活できる社会の実現」を目的に、2001年に鬼丸昌也によって設立。現在では、カンボジア、ラオスでの地雷や不発弾処理支援、地雷埋設地域の生活再建支援、ウガンダ、コンゴ、ブルンジでの元子ども兵の社会復帰支援を実施。また、日本国内では、平和教育（学校や企業向けの研修）や、岩手県大槌町で大槌刺し子を運営。2022年にはハンガリー、ウクライナにおける避難民への支援を開始。主な受賞歴：地球市民賞（独立行政法人国際交流基金）、社会貢献者表彰（公益財団法人社会貢献支援財団）、日経ソーシャルイニシアチブ国際 部門賞ファイナリスト（日本経済新聞社）、 第４回ジャパンSDGsアワード 副本部長（外務大臣）賞（外務省）、第52回毎日社会福祉顕彰（毎日新聞東京・大阪・西部社会事業団）、第１回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞「平和の部」（公益財団法人岩佐教育文化財団）、第18回西日本国際財団アジア未来大賞（公益財団法人西日本国際財団）、第10回エクセレントNPO課題解決力賞（エクセレントNPOを目指そう市民会議）、ほか多数。国連経済社会理事会特殊協議資格NGO。



名称：特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス

所在地：京都府京都市下京区五条高倉角堺町21番地jimukinoueda bldg. 403号室

URL：https://www.terra-r.jp

理事長：吉田 真衣

設立：2001年10月31日（2014年5月30日より認定NPO法人）

事業内容：『地雷』『小型武器』『子ども兵』の課題に対するアジア・アフリカでの支援活動、および国内での『平和教育』を中心とした啓発活動 など