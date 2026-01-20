【資格の学校TAC】1/27（火）18:30～「凡庸なキャリアで終わるな。一橋大生の知性を最大限に活かす公認会計士戦略」《無料オンラインセミナー》

一橋大学生向けオンラインセミナー

「凡庸なキャリアで終わるな。一橋大生の知性を最大限に活かす公認会計士戦略」を開催

TAC株式会社TAC公認会計士講座 無料セミナー

資格の学校TAC（以下、TAC）は、一橋大学在学生・卒業生を主な対象としたオンラインセミナー

「一橋大生の知性を最大限に活かす 公認会計士というキャリア戦略」を開催します。

本セミナーでは、公認会計士とはどのような専門職なのか、どのような資質や志向を持つ人に向いているのかを、初学者にも分かりやすく解説します。あわせて、一橋大学での学びや進路選択における葛藤を交えながら、公認会計士を志すに至った背景や意思決定のプロセスを、講師自身の経験をもとに紹介します。

また、試験の難易度や学習の大変さといった側面だけでなく、資格取得後に広がるキャリアの選択肢や社会での活躍の可能性についても、具体的な事例を交えてお伝えします。

将来の進路に悩む一橋大学の学生にとって、自身の強みをどのように社会で活かすかを考えるきっかけとなる内容です。

なお、本セミナーはTAC立川校での教室参加に加え、オンライン（Zoom）でも参加可能となっており、場所を問わず参加いただけます。

■開催日程

2026年1月27日（火）18:30～19:30



■形式

TAC立川校および、オンライン（zoom）開催

事前予約制／参加無料

※下記のホームページより、事前にご予約ください。



■予約〆切日

実施直前までOK！

■詳細・事前予約（無料）はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/kaikei_gd_gd.html

「冬割キャンペーン第２弾実施中！1/31（土）まで」

TAC公認会計士講座 冬割キャンペーン受講料最大\30,000割引

2026年1月に学習開始する皆さまをﾄｺﾄﾝ応援！

学習を始める絶好の機会です。

TACで幸先の良いスタートを切ってください。

対象コースは、

2027年・2028年論文合格目標「フルコミットL本科生、もしくは2027年論文合格目標「1.5年S本科生」です。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/campaign_winter.html

「TACの進化！第1弾 "新サービス"」

TAC公認会計士講座 進化シリーズ "新サービス"４つの新サービス

〇論文答案フィードバック

〇みん解く！

〇短答答練オンライン提出サービス

〇答案あとだしサポート

公認会計士試験が変化する今、

TAC公認会計士講座はさらに進化をしています。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/newpoint.html

