【資格の学校TAC】1/27（火）18:30～「凡庸なキャリアで終わるな。一橋大生の知性を最大限に活かす公認会計士戦略」《無料オンラインセミナー》
TAC公認会計士講座 無料セミナー
一橋大学生向けオンラインセミナー
「凡庸なキャリアで終わるな。一橋大生の知性を最大限に活かす公認会計士戦略」を開催
資格の学校TAC（以下、TAC）は、一橋大学在学生・卒業生を主な対象としたオンラインセミナー
「一橋大生の知性を最大限に活かす 公認会計士というキャリア戦略」を開催します。
本セミナーでは、公認会計士とはどのような専門職なのか、どのような資質や志向を持つ人に向いているのかを、初学者にも分かりやすく解説します。あわせて、一橋大学での学びや進路選択における葛藤を交えながら、公認会計士を志すに至った背景や意思決定のプロセスを、講師自身の経験をもとに紹介します。
また、試験の難易度や学習の大変さといった側面だけでなく、資格取得後に広がるキャリアの選択肢や社会での活躍の可能性についても、具体的な事例を交えてお伝えします。
将来の進路に悩む一橋大学の学生にとって、自身の強みをどのように社会で活かすかを考えるきっかけとなる内容です。
なお、本セミナーはTAC立川校での教室参加に加え、オンライン（Zoom）でも参加可能となっており、場所を問わず参加いただけます。
■開催日程
2026年1月27日（火）18:30～19:30
■形式
TAC立川校および、オンライン（zoom）開催
事前予約制／参加無料
※下記のホームページより、事前にご予約ください。
■予約〆切日
実施直前までOK！
■詳細・事前予約（無料）はこちら
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/kaikei_gd_gd.html
