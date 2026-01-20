1/23（金）セミナー開催 みずほフィナンシャルグループ 中馬 和彦 氏 登壇決定！

イシン株式会社

・企業の経営者・役員の方

・自社の新規事業開発・オープンイノベーション・CVCを担当されている方

■イベント概要

TECHBLITZ主催のオンラインセミナー「BLITZ LIVE」。今回は、株式会社みずほフィナンシャルグループ / 株式会社みずほ銀行 執行役員CBDO 兼 株式会社BlueLab代表取締役の中馬 和彦 氏をお迎えします。

あらゆる産業においてビジネスモデルの変革が求められる中、膨大なリソースを有する大手企業の多くが、スタートアップとの共創や新規事業開発に挑んでいます。しかし、既存事業とのシナジー創出や社会実装の壁は厚く、具体的な成果へ繋げるためのプロセスに悪戦苦闘している組織が少なくないのが実状ではないでしょうか。

本セミナーでは、KDDIにおいて長年オープンイノベーションを牽引し、数々の共創事例を世に送り出してきた変革のスペシャリストであり、現在はみずほフィナンシャルグループで新たなイノベーション戦略を指揮する中馬 氏が登壇します。

中馬 氏が描くのは、単なる「自社の新規事業開発」に留まる戦略ではありません。個社の枠を超え、金融のプラットフォームをレバレッジすることで、次世代のマーケットそのものを形作る「産業創造」へと、その取り組みを昇華させていくことにあります。

日本を代表する金融機関の一つである「みずほフィナンシャルグループ」は、今いかにして自らを進化させ、社会全体のイノベーションを次なるステージへと引き上げようとしているのか。投資ファンドの組成をはじめとする「現在進行形」の新たな取り組みを紐解きながら、金融の枠を超えて描き出す「産業創造」への展望を詳述します。

当日はQ＆Aの時間も多く設けておりますので、ご質問がありましたら、お申し込みフォームの「登壇者への質問」からもお気軽にご投稿ください。

■開催概要

主催：TECHBLITZ（イシン株式会社）

日時：2026/1/23（金）11:00-12:00（日本時間）

形式：オンライン講演｜事前登録制

費用：無料

申込ページ：https://go.techblitz.com/blitzlive-mizuho-20260123/(https://go.techblitz.com/blitzlive-mizuho-20260123/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_camp)

■ 登壇者

中馬 和彦 氏

株式会社みずほフィナンシャルグループ

株式会社みずほ銀行 執行役員CBDO 兼 株式会社BlueLab代表取締役

KDDIのオープンイノベーションの事業責任者として数々のスタートアップ投資や新規事業を手がけ、現在は、みずほフィナンシャルグループ/みずほ銀行執行役員CBDOとしてグループの新規事業を統括。

経済産業省 J-Startup推薦委員、経団連スタートアップエコシステム変革TF委員、東京大学大学院工学系非常勤講師、一般社団法人Metaverse Japan理事、他多数

