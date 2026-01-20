初期費用ゼロ円、アポ獲得件数で展示会の費用が決まる完全成果報酬型出展「展示会アポゼロ」提供開始

株式会社アングルクリエイト

展示会の出展支援サービス「展示会のプロ」や展示会現場でリード獲得やアポ獲得の成果を追う営業集団「展示会ゴリラーズ」を提供する株式会社アングルクリエイト（本社：東京都港区、代表取締役社長：飯島 隼人、以下「アングルクリエイト」）は、2026年1月19日（月）より、初期費用ゼロ円、アポ獲得件数で展示会の費用が決まる完全成果報酬型出展「展示会アポゼロ」を提供開始いたします。

問い合わせ先：ex_sales@anglecreate.co.jp

出展による成果があるのに、初期費用や準備工数がかかるため展示会出展を悩む企業は多いと思います。 「展示会アポゼロ」は、初期費用をなくし、アポの獲得件数に応じて金額が変わる成果報酬型のため、より展示会出展がしやすい座組となります。詳細はお気軽にお問い合わせください。

株式会社アングルクリエイトについて

展示会アポゼロができること

株式会社ロケットスター （本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：荻原 猛）とサーチャー契約を締結した、代表取締役社長 飯島隼人が株式会社アポロを設立。スタートアップおよび新規事業を行う企業が、新市場に挑戦する際の市場開拓を支援することを目的に、事業の立ち上げ及び関連企業の事業承継を目指します。メディア事業と展示会事業の2軸からなっており、 2025年2月 「Business Journal」の事業承継と共に株式会社アングルクリエイトへ社名を変更。

関連プレスリリース： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000136739.html

アングルクリエイトホームページ：https://anglecreate.co.jp/(https://anglecreate.co.jp/)

【提供サービス】

展示会のプロ（ https://tenjikai-pro.net/(https://tenjikai-pro.net/) ）

「展示会の知識不足」「社内のリソース不足」「効果検証不足」の3つの課題を解決する展示会伴走サービスです。出展候補の提案から当日の出展に向けた準備、ブース装飾から事後振り返りまで、一気通貫してサポートします。

展示会ゼロ（ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000148034.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000148034.html) ）

初期費用0円、成功報酬プランで展示会に出展できるサービス。出展のコマ代や基礎施工、装飾、当日のスタッフ1名まですべて弊社で負担し、展示会の成果に応じた金額での出展が可能になります。

【運営メディア】

BUSINESS JOURNAL（ https://biz-journal.jp/(https://biz-journal.jp/) ）

ポジティブ視点の考察で企業活動を応援する企業とともに歩む「共創型メディア」です。日本経済を盛り上げるため、独自の視点でビジネスのイマを切り取ります。

UNICORN JOURNAL（ https://biz-journal.jp/unicorn/(https://biz-journal.jp/unicorn/) ）

日本に良質な新しい視点＝angleを増やし、日本経済にインパクトを与えることをミッションに、国内外のスタートアップ業界の情報を取り上げるメディアです。

主に、「ベンチャーファイナンス」「ユニコーンアイ」「ディープテック・アカデミア」「グローバル」という4つのカテゴリーの情報を掲載。主に企業の新しいチャレンジや社会課題への取り組みを取り上げています。