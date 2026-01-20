【グロウナビ】【調査】メンズ医療脱毛経験者100人にアンケート！決め手は「料金・プランの明瞭さ」43%

株式会社ゼロアクセル

調査サマリー

- クリニック選びの決め手を「料金やプランが明瞭だったから」と答えた人は全体の43%で最多- 医療脱毛を受けた部位で最も多かったのは「髭・顔・首」（55%）- 料金総額に関して、「～10万円」（44%）、「10万円～20万円」（41%）と回答した人が大半- 脱毛が完了するまでの期間は、「1年～2年」（47%）、「～1年」（40%）が多い- 施術のデメリットは、「施術中の悩み（痛い・恥ずかしいなど）」（30％）が最も多い- 満足度について、「満足している」（60%）が最多。次いで、「とても満足している」（31％）

メンズ医療脱毛に関するアンケートの概要

医療脱毛を受けた経験がある100名の男性を対象に、6項目の質問を設け、アンケート調査を実施しました。

「料金総額」「脱毛箇所」「完了までの期間」などの質問により、実際に医療脱毛を受けた男性方のリアルな意見が集まりました。

アンケート概要は以下の通りです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/455_1_dc285f4407379a346e7afe1b76660a40.jpg?v=202601200221 ]■Q1:実際に通ったクリニックを選んだ決め手を一つ教えてください。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/455_2_282a7d07e3b3c5860ead51a692bd187f.jpg?v=202601200221 ]

クリニックを選んだ決め手を「料金やプランが明確だったから」（43%）と答えた人が最多でした。

「アクセスしやすかったから」（27%）と答えた人も多く、継続的に通院することを考え、費用面やアクセスの良さを重視する傾向が見て取れます。

■Q2:どの部位の医療脱毛を受けましたか？（※複数回答可）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/455_3_85e43ce1c6b76fd73398d703bf0f8e21.jpg?v=202601200221 ]

医療脱毛を受けた部位で最も多かったのは「髭・顔・首」（55%）でした。

「脚」（11%）や「ワキ」（10%）と比べても割合が高く、部分脱毛の中でも特に選ばれている部位であることが分かります。

■Q3:メンズ医療脱毛にかかった料金総額はいくらですか？[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/455_4_9c558a744b739b6cf476142fddd9511b.jpg?v=202601200221 ]

医療脱毛にかかった料金総額については、「～10万円」（44%）、「10万円～20万円」（41%）の回答が大半でした。

多くの人が比較的低～中価格帯の料金で医療脱毛を利用していることが分かります。

■Q4:脱毛が完了するまでどれくらいの期間かかりましたか？[表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/455_5_2ab14fe72ddf52e81a3e810d7b6f62a1.jpg?v=202601200221 ]

脱毛が完了するまで、「1年～2年」（47%）「～1年」（40%）かかったという回答が多く集まりました。

一方で、2年以上と答えた人は合わせて13%にとどまっており、調査結果からは大半のケースで2年以内に脱毛が完了していることが分かります。

■Q5:メンズ医療脱毛を受けてデメリットはありましたか？[表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/455_6_08c9f2d8f282defdd3535095429ef99c.jpg?v=202601200221 ]

施術のデメリットとして最も多かった回答は「施術中の悩み（痛い、恥ずかしいなど）」（30%）でした。

他にも、「料金が高かった」（20%）、「予約が取りづらかった」（13%）などにも回答が集まった一方で、「デメリットは特になかった」（30%）と回答した人も多くみられました。

■Q6:メンズ医療脱毛の満足度を教えてください。[表7: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/455_7_a586682253420dd7c6bcd9092e9bb6b2.jpg?v=202601200221 ]

今回の調査では、満足度について「とても満足している」（31%）、「満足している」（60%）を合わせて全体の91%が施術に肯定的な評価を示しました。

この結果から、医療脱毛を受けた男性の多くが、施術結果に対して高い満足感を得ていることが分かります。

株式会社ゼロアクセルについて

「新しい価値観をつくり、より良い明日へ進むためのライフパートナーになる。」

ことを企業理念として、すべての人がよりよい暮らしを送り、豊かになれるような事業を展開。Webメディア運営・広告運用事業をはじめとして、ペットフードや化粧品、シェアオフィスの運営など幅広い事業展開を行っています。変化の激しいWebマーケティング業界で成長し続けていくためにも、これまでに培った豊富な経験をもとに上場を目指して事業を拡大しています。

会社概要

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F

代表者：代表取締役 大福 裕貴

設立：2020年4月

事業内容：メディア運営事業

公式サイト：https://zero-accel.co.jp/

