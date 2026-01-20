Linux Foundation 年次報告書「オープンにおけるイノベーション」を公開

The Linux Foundation Japan

2025年度 Linux Foundation 年次報告書

2025年度 Linux Foundation 年次報告書の日本語版「オープンにおけるイノベーション」が公開されました。

全レポートは、こちらからダウンロードできます :

- 日本語版 : 2025年度 Linux Foundation 年次報告書 : オープンにおけるイノベーション(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2026/01/linux-foundation-annual-report-2025-jp/)- オリジナル (英語) : Linux Foundation Annual Report 2025: Innovation in the Open(https://www.linuxfoundation.org/resources/publications/linux-foundation-annual-report-2025)

オープンソースは2025年も引き続き、業界をリードするスピードで進化を続けました。AI、クラウド、セキュリティ、ネットワーキング、エネルギー、デジタル公共財など、多岐にわたる分野において、Linux Foundationのプロジェクトは有意義な技術的進歩をもたらしました。また、グローバルな連携を強化し、今や世界が依存している共有インフラをさらに拡大させました。



年次報告書では、オープンソースとLinux Foundationにとってこの1年を象徴する出来事を紹介しています。

- Linux Foundationの各プロジェクトにおける主要なマイルストーン- コミュニティ参加とコントリビューターのエンゲージメント拡大- セキュリティ、トレーニング、リサーチ、オープンガバナンス分野での進展- 世界各地でのイベントや、エコシステム連携のハイライト- 新たに設立されたファウンデーションと、新技術の導入- オープンソースAI、サステナビリティ、デジタルインフラの未来を、Linux Foundationがどのように形づくっているか

日本語版翻訳協力：天満尚二



*この日本語文書は、英語版を機械翻訳し、Annual Report 2025の参考訳として、Linux Foundation Japanが便宜上提供するものです。