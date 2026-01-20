令和7年度 関西若手議員の会 奈良研修「官民連携で進める地域のメンタルヘルス施策」にマイシェルパ代表 松本が登壇

株式会社マイシェルパ

メンタルヘルス支援サービスを展開する株式会社マイシェルパ（以下、当社）代表取締役で医学博士・精神科専門医の松本良平は、令和7年度 関西若手議員の会 奈良研修「官民連携で進める地域のメンタルヘルス施策」に2月6日（金）登壇します。

メンタルヘルスの課題は、自殺対策や相談支援、母子保健や子育て支援、学校現場における不登校や教員対応、孤独・孤立への相談体制、介護を担う家族への支援、自治体職員へのメンタルヘルス支援など、自治体の複数部局にまたがって生じるものであり、特定の部署や医療機関のみで完結するものではありません。一方で、自治体の組織体制や予算編成は分野ごとの枠組みで運用されており、その結果、施策の企画や実装が断片化しやすいという現実があります。

本研修ではマイシェルパ代表の松本が精神科医としての臨床経験に加え、医療法人の運営およびメンタルヘルス分野の事業運営に携わってきた立場から、自治体施策としてメンタルヘルスをどのように位置づけ、どのように整理すべきかを俯瞰的に解説します。

あわせて、オンラインやICTの活用、既存の交付金・補助制度の組み合わせを通じて、専門人材や地域資源に制約のある自治体でも検討可能な施策の組み立て方を具体的に示します。縦割りの予算や事務執行の枠組みを前提としながら、最終的に住民に届く支援を部局横断的につなげていくために、どのような整理や判断があり得るのか。制度と現場の双方を踏まえつつ、若手議員の皆様とともに現実的な選択肢を検討します。

■関西若手議員の会について

地域社会の課題解決を目指して活動する、関西2府4県の若手議員が集うネットワークです。議員としての知識やスキルを磨くため、定期的に研修会を開催しています。

■松本良平プロフィール

株式会社マイシェルパ 代表取締役

医学博士、精神科専門医

日本医師会認定産業医

京都府立医科大学 客員教授

京都府立医科大学で精神医学を学び、脳画像研究により医学博士を取得。The American Journal of Psychiatryなどの国際的医学雑誌に40本以上の論文を発表する実績を持つ。奈良県内の精神科病院の院長を経て、2016年に株式会社マイシェルパを設立。2024年に京都府立医科大学の客員教授に就任。現在、医療法人理事長としてメンタルクリニックを運営し、月間4,000名近い診療を統括。現在も自ら診療を行う現役精神科医。

■メンタルヘルス支援サービス「マイシェルパ」について

「マイシェルパ」は、医学博士・精神科専門医が運営するメンタルヘルス支援サービスです。精神科専門医によって厳選された臨床心理士・公認心理師によるカウンセリングをオンラインで気軽に受けることができます。カウンセラーはご自身で選ぶことも、選んでもらうことも可能で、同じカウンセラーによる継続的支援も可能です。

サービスサイト：https://my-sherpa.jp/

マイシェルパ for business：https://my-sherpa.co.jp/lp/corporate-plan001/

■株式会社マイシェルパについて

当社は、オンラインカウンセリングを中心に、法人および個人向けのメンタルヘルス支援プラットフォーム「マイシェルパ」を提供しています。精神科専門医の指導のもと、エビデンスに基づくサービスを展開しており、すべてのカウンセリングは臨床心理士・公認心理師が担当しています。これまでに累計400社以上の企業・団体で導入実績があります。

2025年3月号「Forbes JAPAN」の「次世代インパクトスタートアップ30社」に選出・掲載されました。

【会社概要】

名称：株式会社マイシェルパ

代表者：代表取締役 松本良平（医学博士・精神科専門医）

本社所在地：東京都港区虎ノ門1-2-15 虎ノ門YSビル10階

設立：2016年7月

URL：https://my-sherpa.co.jp/

「マイシェルパ」サービスサイト：https://my-sherpa.jp/

