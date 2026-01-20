“寒さで眠れない”を終わらせるヒント。調査で浮かび上がった「肩・首の冷え対策」の重要性

Bears Rock株式会社

冬の寒さは、肩の冷えを通じて睡眠の質に大きな影響を与えます。

2025年10月に、北海道・東北・甲信越・北陸・山陰地方に住む寒さで眠れなかったことがある40代～70代以上の男女を対象に実施した「寒さと睡眠の質に関するアンケート」では、約9割が「寒さで睡眠の質が悪化した経験がある」と回答しました。

また、「あなたは睡眠の質に満足していますか？」という質問には、

1. とても満足している 2％

2. まあまあ満足している 19％

3. あまり満足していない 53％

4. まったく満足していない 26％

「あまり満足していない」「まったく満足していない」を合わせて約8割の人が満足していないと回答しました。

さらに、寒さによる睡眠の質の低下は、翌日の集中力や体調にも影響していると感じている人が多く、冷え対策は単なる快適性の問題ではなく、生活全体の質に関わる重要なテーマであることが明らかになりました。

アンケート結果を詳しく見ると、多くの人が「足元の温かさ」とともに、「肩や首の冷え対策」も大切なポイントだと感じていることが判明しました。

上半身、とくに肩や首筋が冷えると血流が滞りやすくなり、体がリラックスしにくくなります。その結果、眠りが浅くなったり、夜中に目が覚めたりする傾向があるとされています。

こうした“肩や首の冷え”に着目して開発されたのが、Bears Rockの『肩ほっとねぶくろん』です。

肩から首元までをやさしく覆う設計で、冷えやすい上半身を集中的に保温。夜中の寒さによる目覚めを防ぎ、快適な睡眠環境づくりをサポートします。

特に冷え性の方や高齢者からの支持が高く、「肩や首が冷えて眠れない」という悩みに応える新しい発想の寝具として注目されています。

「寒さで眠れない夜」を、「心地よく休める時間」へ。

肩ほっとねぶくろんは、肩や首を温かく包み込むことで、冬の睡眠環境を見直すきっかけを提案します。

この冬、“肩から考える冷え対策”を取り入れてみてはいかがでしょうか。

【調査概要】

調査名：寒さと睡眠の質に関するアンケート

調査期間：2025年10月24日

調査方法：インターネット調査（QIQUMO利用）

調査対象：

寒冷地域（北海道・東北・甲信越・北陸・山陰地方）に居住する40代～70代以上の男女

（寒さで眠れなかった経験があると回答した人を対象に実施）

有効回答数：200名

調査主体：Bears Rock株式会社

●新発想のあったか寝具「肩ほっとねぶくろん」とは

「肩ほっとねぶくろん」は肩まわりを優しく包み込んでくれるあったか寝具です。寝返りをしても冷気が入らず、朝まであたたかさが持続します。

冷気の侵入をダブルでガード

「かたぽかパッド」と「かたぽかカバー」が、動いてもずれにくく、肩口を包み込むように保温。寝返りのたびに感じていた冷えを防ぎ、朝まで快適な状態を支えます。

寝袋の蓄熱構造を活かしました

Bears Rockの寝袋は、特に冬キャンプで使用される方にとてもあたたかいとご好評いただいております。

保温力の高い寝袋をつくるノウハウをつめ込みました。

中綿を2層にすることにより、一般の化繊布団よりも空気含有量が増え、抜群の保温力を実現します。

「もっと早く使えばよかった」という声も。肩から守る快眠という新しい実感

利用者の声からは、肩や首を温めることで就寝時の冷えを感じにくくなり、眠りの快適さに変化を感じている人が多いことがうかがえます。

実際に『肩ほっとねぶくろん』を使用した人からは、「肩や首が冷えにくく、夜中に目が覚めにくくなった」「布団の隙間から入る冷気を感じにくい」といった声が多く寄せられています。

とくに、肩まわりを覆う構造によって冷えやすい上半身を包み込む点が、使用感の面で高く評価されています。

また、「暖かいのに軽く、肩がこらない」「重たい寝具が苦手でも使いやすい」といった意見も見られ、保温性と快適性のバランスが支持されている理由のひとつとなっています。肌触りや見た目についても、「柔らかく、毎晩使いたくなる」と感じる人が少なくありません。

中には、「もっと早く使えばよかった」「使い始めてから手放せなくなった」といった声もあり、肩や首を温めるという発想が、冬の睡眠環境を見直すきっかけになっている様子がうかがえます。

『肩ほっとねぶくろん』は、利用者の実感を通じて、“肩から整える冷え対策”という新しい選択肢を提案する寝具です。

●ねぶくろんシリーズ

私たちBears Rockは様々なあったか寝具「ねぶくろんシリーズ」を開発しております。

・朝までぐっすり眠りたい

・肩口から入る冷気が気になる

・冬、布団が寒くて眠れない

など睡眠時の悩みは人それぞれあります。

それらひとつひとつの悩みに寄り添いたいと思い「ねぶくろんシリーズ」が誕生しました。

長年、寝袋を開発・改良してきたノウハウを元に、私たちアウトドアメーカーだからこそご提供できる機能性の高いお布団で、あなたの眠りをより一層良いものにするお手伝いをいたします。

社名：Bears Rock株式会社

公式サイト：https://bears-rock.co.jp/

公式オンラインストア：https://shop.bears-rock.co.jp/

ねぶくろんシリーズ専門サイト :https://nebukuron.jp/