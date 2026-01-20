昨年秋、2.5万人が来場。世界中から厳選されたヴィンテージ・アンティーク品が集結 『Vintage Market-万博蚤の市-』4/17～19、万博記念公園にて過去最大規模 約200店で開催。

株式会社シティライフＮＥＷ2025年春 桜が残る万博記念公園での開催風景

アンティーク、ヴィンテージ、古着に特化したイベント「Vintage Market-万博蚤の市-（ヴィンテージマーケット バンパクノミノイチ）」を、2026年春も万博記念公園にて開催します。

本イベントは、時代を越えて受け継がれてきた品々と、その背景にある物語を大切にする人々が集う、関西最大級の蚤の市です。

2025年秋開催では、3日間で2万5千人以上にご来場いただきました。今回の開催では、過去最大規模となる約200店が出揃い、アンティークやヴィンテージ雑貨、家具、食器、ジュエリー、古着、そしてこだわりのフードまで、幅広いジャンルのショップが軒を連ねます。いずれも大量生産では味わえない一点ものや、長く使い続けられてきた確かな魅力を持つ品々ばかりです。

会場となる万博記念公園は、太陽の塔の横顔を望める開放的なロケーション。緑に囲まれた空間の中で、時を超えて集められた品々を手に取る体験は、本イベントならではの特別な時間を生み出します。

また、会場内ではJAZZ演奏のステージや、見た目にも楽しいフードブースも登場し、買い物にとどまらない五感で楽しめるマーケットとして展開します。

古いものに宿る美しさや価値を、現代の暮らしへとつなぐVintage Market-万博蚤の市-。時を超えて心を奪われる出会いを、多くの方に体感していただけるイベントです。

約200店舗が軒を連ねる、過去最大規模での開催

今回の開催では、出店規模の拡大に加え、関西圏外からの出店店舗数も過去最多を記録。

国内外の心ときめく古道具を集めた「riverside farm.（埼玉県）」、ヴィンテージのラグを中心に取り扱う「Vintage Rug & Antique ~ワトナリ~（栃木県）」、イギリス、ベルギーから買い付けた雑貨や古着をメインに扱う「jam.（大分県）」フランスのブロカント雑貨やアクセサリーが魅力の「neuf. ヌフポワン（長野県）」など、全国各地で支持を集めるショップが満を持して、大阪に集結します。

普段は現地まで足を運ばなければ出逢えない名店が距離の壁を越え、店主自らが品物とともに集い、その背景や物語を直接伝えることができるのも、本イベントならではの魅力です。

riverside farm.（埼玉県）Vintage Rug & Antique ~ワトナリ~（栃木県）jam.（大分県）neuf. ヌフポワン（長野県）フリーマーケットとは、一線を画す洗練され古着エリアも引き続き登場。

古着を愛してやまない店主たちが、長年の経験と磨き上げた勘を頼りに選び抜いた一点ものばかりが出揃う、古着エリアも引き続き、登場。

ビンテージキャンプグッズとミリタリー古着を扱う「CONTAINER LODGE（東京都）」、アニマル柄を主に80年代や90年代の個性的な柄物アイテムが揃う「FLOW.（長野県）」など初出店はもちろん、イベント出店は当イベントだけの「古着屋mills（大阪府）」やジェンダーフリーなラグジュアリーヴィンテージアイテムを集めた「タナゴコロータス（兵庫県）」など人気店が引きつづき、出店。

約35店舗が集い、時代やスタイルを越えて心を奪う出逢いをお届けします。

FLOW.（長野県）CONTAINER LODGE（東京都）アンティーク・ヴィンテージ品と一緒に楽しめる JAZZステージ「Re-Vintage JAZZ」

会場内の特設ステージでは、ジャズアーティストが登場する「Re-Vintage JAZZ」を開催。古き良きモノやコトを大切にしつつも、センス良く現代に取り入れ、ジャズの自由な精神が世界各国のトラッド音楽を包み込み、新たな音楽の風をお届けします。

出演アーティストは、決まり次第、公式WEB・SNSにて発表いたします。

美味しいフード＆ドリンクや、お持ち帰りスイーツも登場

アンティーク・ヴィンテージ品と音楽を楽しみながら、淹れたてのコーヒーや焼き立てのピザ、フランス発祥のカスクード、見た目も可愛いスイーツで一息つけるエリアも。

味はもちろん、オシャレなグルメが自然豊かな万博記念公園で『映える』グルメに。

味はもちろん見た目や素材にこだわった焼き菓子淹れてたの豊かな香りが広がるコーヒー店

時代を超えた魅力が詰まったアンティーク・ヴィンテージアイテムと、趣向を凝らしたディスプレイ、万博記念公園の豊かな自然が織りなす唯一無二の空間を、ぜひ、お楽しみください。「Vintage Market-万博蚤の市-」にぜひ、お越しください。

前売り券情報

当日券より300円お得に「Vintage Market-万博蚤の市-」をお楽しみいただける前売り券を発売中。

●販売金額→700円／枚

前売り券の詳細はこちら :https://vintagemarket.jp/ticket/開催概要

●Vintage Market -万博 蚤の市-2026春

●開催日：2026.4.17（金）～ 19（日）

●時間：9：30～16：30

※当日入場券販売は16：00まで

●場所：万博記念公園 東の広場

●入場料：前売り券 700円、当日券 1,000円（小学生以下無料）

※別途公園入園料が必要

●小雨実施、悪天候により中止になる場合があります。

●主催：シティライフ

●公式WEB：https://vintagemarket.jp/

●公式instagram：https://www.instagram.com/vintagemarket_bampaku/