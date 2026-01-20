インナービューティーブランド【NE:AR(ニアル)】POPUP STOREを渋谷モディで開催決定！TWICEサナのビジュアル・限定ノベルティも登場

モノック株式会社

モノック株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小澤一郎）FAVOR事業部がマーケティング支援をしているインナービューティーブランド NE:AR（ニアル） が、期間限定POPUP STOREを開催いたします。

今回のPOPUPでは、サナver.限定トレカ入り商品 を、通常よりもお求めやすい POPUP限定特別価格 にて展開。

さらに、購入点数に応じて 数量限定の豪華ノベルティ をご用意しております。

ここでしか手に入らない限定特典とラインナップを、ぜひ会場でお楽しみください。

NE:AR（ニアル）ブランドサイト https://ne-ar.jp/

【POPUP STORE 開催概要】

開催期間：2026年1月21日(水) ～ 2月1日(日)

開催場所：渋谷モディ 1F POPUPスペース

営業時間：11:00-20:00

【POPUP STORE ビジュアル】

TWICEサナのビッグビジュアルもご用意しております！

【POPUP限定 ノベルティ】

POPUP期間中、NE:AR商品をご購入いただいたお客様に、

購入点数に応じたノベルティをプレゼント。

ノベルティ内容

1点購入：TWICEサナ トレカ

2点購入：TWICEサナ キーホルダー+TWICEサナ トレカ2枚

3点購入：NE:AR ポーチ+TWICEサナ キーホルダー+TWICEサナ トレカ3枚

4点以上購入：POPUP限定 TWICEサナ アクリルスタンド+TWICEサナ キーホルダー+NE:AR ポーチ+TWICEサナ トレカ4枚



TWICEサナ トレカは販売商品1点につき1枚に同梱されております。

ご購入は1会計につき、最大12点までとなります。

※すべて数量限定。なくなり次第終了となります。

※特典内容は予告なく変更となる場合がございます。

【トレカについて】

販売商品には サナver.トレカ が1点ランダム封入されています。

【販売商品（POPUP限定 特別価格 ）】

■ NE:AR V-care【サナver.／トレカ入り】

通常価格：3,700円（税込）

POPUP特別価格：2,700円（税込）

■ NE:AR PURE COLLAGEN【サナver.／トレカ入り】

通常価格：2,950円（税込）

POPUP特別価格：2,700円（税込）

■ NE:AR アップルサイダービネガー【サナver.／トレカ入り】

通常価格：4,300円（税込）

POPUP特別価格：2,700円（税込）

■ NE:AR ガルシニア【サナver.／トレカ入り】

通常価格：4,000円（税込）

POPUP特別価格：2,700円（税込）

【お問い合わせ先】NE:AR POPUP STOREに関するお問い合わせ

📩 ne_ar@monoc.inc