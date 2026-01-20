【鹿児島大学】スキマ時間を学びのチャンスに！科目数は82科目。2026年度前期公開授業の受講生を募集いたします。
キャンパスの風景
鹿児島大学公開授業について
鹿児島大学（所在地：鹿児島県鹿児島市。以下、本学）では、皆様への学習機会の提供、地域の皆様に参加していただくことによる授業の活性化等を目的として、2026年度前期公開授業を実施します。
公開授業は、鹿児島大学教員が担当する学生向けの講義・演習の一部を地域の皆様へ開放する取組です。科目数は82科目（1/15現在）。入門から専門までの高度で体系的・先進的な内容を受講できます。
授業の形式は、基本的には対面授業ですが、一部の授業で遠隔授業(※)、両方を利用したハイブリッド型などがあります。教務上の事情等により授業の形式や対応が変更となる場合があります。
(※)遠隔授業とは、自宅などからパソコン等を使って受講する授業のことです。オンデマンド型（動画視聴型）やリアルタイムの同時配信授業等があります。
授業回数の2/3以上受講された受講生には公開授業修了証書を発行します。ただし、単位の認定をするものではありません。
公開授業のポイント
図書館の様子
【学生と共に】鹿児島大学の学生と同じ条件で受講ができます。教員や学生が刺激を受けて授業が活性化することも期待しています。
【幅のある授業】公開授業の科目は鹿児島大学の教員が担当する正規の講義・演習になります。
【安い授業料】4か月でおおむね15回の講義を受けて授業料は１科目１万円です。また、蔵書数約120万冊の図書館や学食など、大学の施設を使用できます。
2026年度前期公開授業 概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/176250/table/2_1_015ecf00fd7fc1051b172a362698051f.jpg?v=202601200221 ]
受講内定者向けのガイダンスも予定しています。
詳しくは、公式HPをご覧ください。
鹿児島大学高等教育研究開発センター
生涯学習部門HP
公開授業申込み（2026年度前期）
https://www.life.kagoshima-u.ac.jp/lesson/application2026s/
授業の様子
【PDF】2026年度前期公開授業 チラシ
https://prtimes.jp/a/?f=d176250-2-adb33d0c48273689ac74a1d09c98afde.pdf
お問い合わせ先
鹿児島大学高等教育研究開発センター生涯学習部門
〒890-0065 鹿児島市郡元1-21-30
TEL：099-285-7294 FAX：099-285-7265
メール：contact@life.kagoshima-u.ac.jp
HP：https://www.life.kagoshima-u.ac.jp/
Facebook：https://www.facebook.com/life.kagoshimauniversity