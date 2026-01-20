¡ÚÂçÏÂ ¹áÎÓË·Å¹¡Û¥æー¥â¥¢¤ÈÅ¯³Ø¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥Ë¥Æ¥£ー¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¢ー¥ÈÅ¸³«ºÅ
¢£ Å¸Í÷²ñ³µÍ×
²ñ´ü¡§2025Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë
²ñ¾ì¡§ÂçÏÂ ¹áÎÓË·Å¹ 6³¬ ¥®¥ã¥é¥êー KOHRIN
Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ
¤ª¶á¤¯¤Ë¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Ï¥¯¥·¥ç¥óÂçËâ²¦¡×
1969Ç¯¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¡¢¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¯¥·¥ç¥óÂçËâ²¦¡×¤È¤Î¥³¥é¥Üºî¡£ËâË¡¤ÎÔä¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹ÉÔ»×µÄ¤ÊËâË¡»È¤¤¡Ö¥Ï¥¯¥·¥ç¥óÂçËâ²¦¡×¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥®¥ã¥°ËþºÜ¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢Åö»þ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂç¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¸ÇÄê³µÇ°¡×
¿Í¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»Ä¤êÂ³¤±¤ë¡Ö»×¤¤¹þ¤ß¡×¤ä¡ÖÁÛÇ°¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¡£
ÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¤ä¤¬¤ÆÄË¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤ì¤é¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¨¡¨¡
¤½¤ó¤ÊÆâ¾ÊÅª¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¿ÍÊªÉ½¸½¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¥íー¥Þºß½»¡¢¥íー¥ÞÂç³Ø¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î³Ø°Ì¤ò¼èÆÀ¡£¥µ¥¦¥êー¥Ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ï·Ý½Ñ°ì²È¤Ç¡¢ÆóÂåÌÜ¡¦»°ÂåÌÜ¤Î¥È¥Þ¥¾&¥ë¥¤ー¥¸¤Ï1800Ç¯Âå½éÆ¬¤«¤é¥íー¥Þ¤Ç³èÆ°¤·¤¿ÍÌ¾¤Ê¥«¥á¥ªÄ¦¹ï²È¡£
