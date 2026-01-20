東急百貨店 SHIBUYA NEWS～恵方巻やバレンタイン、各店のPOP UPイベントを紹介～

■恵方巻 今年の恵方は、南南東！

株式会社 東急百貨店

節分の日に、その年の恵方を向いて黙々と食べることで福を招く恵方巻。七福神にちなんだ7種類の縁起の良い具材を巻いた定番の恵方巻をはじめ、海鮮がたっぷりと入った見た目にも華やかな恵方巻や、各ショップの看板商品を詰め込んだ恵方巻など、バリエーション豊富に取り揃えました。

海鮮たっぷりの華やかな恵方巻

＜サカナタベタイ＞海鮮たっぷり７福巻き

＜サカナタベタイ＞海鮮たっぷり７福巻き 1本 2,139円

幸福をもたらす七福神にちなんで“七種の海鮮”が入った恵方巻です。生本まぐろや真鯛、かに、いくら等、たっぷりの海鮮を使用し、一本一本丁寧に手巻きしています。

期間：2月3日（火）

場所：東急フードショーエッジ 渋谷スクランブルスクエア店 Event Stage B2 ［地下2階］

＜古市庵＞節分7種の海鮮太巻

＜古市庵＞節分7種の海鮮太巻 1本 1,836円 [EC]

まぐろ、サーモン、カニ、海老など7種類の海鮮を贅沢に巻いた太巻です。

期間：2月2日（月）・3日（火）

場所：渋谷 東急フードショー ［しぶちか］

鮮やかな見た目の恵方巻

＜玉川精肉店＞本鮪A5和牛海鮮巻

＜玉川精肉店＞本鮪A5和牛海鮮巻 1本 1,599円 [EC]

A5和牛のとろける旨みと、新鮮な海鮮の上品な甘みを贅沢に巻き上げた逸品。赤身のコクと海の香りが重なり合い、一口ごとに豊かな味わいが広がる至福の巻物です。

期間：2月3日（火）

場所：東急フードショーエッジ 渋谷スクランブルスクエア店 ［地下2階］

＜アール・エフ・ワン＞野菜と愉しむ 海老とアボカドの福恵方巻き

＜アール・エフ・ワン＞野菜と愉しむ 海老とアボカドの福恵方巻き 1本 1,670円 [EC]

ひと味違うおいしさで福招き。クリームチーズが味のポイント。甘みのある薄焼き玉子で、海老やアボカド、人参、レタス、グリーンリーフを包んだサラダ恵方巻きです。

期間：2月3日（火）

場所：渋谷 東急フードショー ［しぶちか］、渋谷ヒカリエ ShinQs 東横のれん街 ［地下3階］

看板商品を詰め込んだ恵方巻

＜日本橋 天丼 天むす 金子半之助＞海老天恵方巻

＜日本橋 天丼 天むす 金子半之助＞海老天恵方巻 1本 1,600円 [EC]

大海老を豪快に4本使用し、甘みのあるガリと＜金子半之助＞の代名詞の一つと言える秘伝のタレを合わせた一品です。

期間：2月3日（火）

場所：渋谷 東急フードショー ［しぶちか］

＜柿安ダイニング＞柿安名物の牛肉しぐれ煮 恵方巻

＜柿安ダイニング＞柿安名物の牛肉しぐれ煮 恵方巻 1本 1,793円 [EC]

甘めに炊き上げた牛肉しぐれ煮は、酢飯と相性抜群。金平の食感も楽しい、食べ応えのある一品です。

期間：2月3日（火）

場所：渋谷 東急フードショー ［しぶちか］

＜精肉あづま＞恵方巻 山形県産手ノ子牛 ローストビーフ

＜精肉あづま＞恵方巻 山形県産手ノ子牛 ローストビーフ 1本 2,500円、ハーフ 1,300円 [EC]

手ノ子牛ローストビーフに甘辛いタレを絡ませた恵方巻。ローストビーフの旨みがタレによって引き立ち、奥行きのある美味しさです。

期間：2月3日（火）

場所：渋谷ヒカリエ ShinQs 東横のれん街 ［地下3階］

＜妻家房＞豚カルビ恵方巻

＜妻家房＞豚カルビ恵方巻 1本 1,296円、ハーフ 756円 [EC]

甘辛豚カルビを贅沢に巻き込んだ恵方巻。特製タレの風味と肉の旨みが食欲をそそります。

期間：2月3日（火）

場所：渋谷ヒカリエ ShinQs 東横のれん街 ［地下3階］

[EC]：東急百貨店ネットショッピング取り扱い商品

ネットで事前予約をして、店頭で受け取ることができます。

・ネットショッピング承り期間：1月29日（木）15:00まで

・店頭お渡し日：2月3日（火）

・URL：https://www.tokyu-dept.co.jp/ec/cmShopTopPageS.html

■バレンタインイベント「SHIBUYA CHOCOLATE QUEST」

期間：2月1日（日）～14日（土）

場所：渋谷ヒカリエ ShinQs、東急フードショーエッジ 渋谷スクランブルスクエア店、渋谷 東急フードショー 他

渋谷ヒカリエ、渋谷スクランブルスクエア、渋谷マークシティなどに広がるバレンタイン会場に、150ブランド以上のチョコレートやスイーツが勢揃い。話題の韓国プリクラなど体験イベントも盛りだくさん。エリアごとのテーマにあわせたチョコレート売場が広がる渋谷の街を巡りながら、“上品”、“かわいい”、“個性派”など、さまざまなチョコレートやスイーツの中から、心くすぐる自分だけの“ひと粒”を見つける冒険が始まります。

URL：https://www.tokyu-dept.co.jp/valentinesday/index.html

ココだけ！店舗限定商品

＜chocobanashi＞タイルチョコレート ShinQs 限定ブレンド

＜chocobanashi＞タイルチョコレート ShinQs 限定ブレンド 1枚 1,620円

ガーナ産、インド産などのカカオ豆を独自にブレンドした、ShinQs限定のブレンドチョコレート。食べやすさの中にも個性が光る１枚です。

期間：2月1日（日）～14日（土）

場所：渋谷ヒカリエ アーバン・コア ［地下2階］

＜nel CRAFT CHOCOLATE TOKYO＞UrbanDesignCollection2026渋谷スクランブルスクエア限定3個入

＜nel CRAFT CHOCOLATE TOKYO＞UrbanDesignCollection2026渋谷スクランブルスクエア限定3個入 1箱（3個入） 1,620円

渋谷スクランブルスクエア限定のコレクションボックス。新作の桜と梅のガナッシュを使ったボンボンショコラなど見た目にも華やかで愛らしいショコラの詰め合わせです。

期間：2月1日（日）～14日（土）

場所：東急フードショーエッジ 渋谷スクランブルスクエア店 Event Stage 1 ［1階］

＜アトリエメロウウィッチ＞パウンドケーキ5個入り

＜アトリエメロウウィッチ＞パウンドケーキ5個入り 1箱（5個入） 1,998円

厳選したナッツやフルーツを贅沢に使用し、手焼きでしっとり仕上げたパウンドケーキ。バレンタイン限定のパッケージを用意しました。

期間：1月下旬～2月14日（土）

場所：渋谷 東急フードショー ［渋谷マークシティ1階］

◆話題の韓国プリクラ「GENICBOOTH Photoautomat」が期間限定で登場！

対象売場にて1レシート3,000円（税込）以上お買い上げの方は、無料で1回撮影が可能です。「SHIBUYA CHOCOLATE QUEST」オリジナルフレームで、バレンタインの思い出をぜひシェアしてください。

期間：2月1日（日）～14日（土） 各日11:30～20:30 (日曜・祝日は19:30まで)

場所：渋谷ヒカリエ8階 クリエイティブスペース 8/COURT

■ビューティー＆ファッション

POP UP

POP UP＜＃ハッシュタグテディベア×Lil’limo＞

POP UP＜＃ハッシュタグテディベア×Lil’limo＞

＜＃ハッシュタグテディベア＞ 1月22日（木）・23日（金）

一つひとつ丁寧に作られたアーティストによるハンドメイドのテディベアは全て一点物。とても可愛らしい子たちが会場で待っています。

＜Lil’limo＞ 1月24日（土）～28日（水）

「One and only」―ハンドメイドジュエリーやアップサイクルアイテム、一点物を取り揃え、紹介します。

期間：1月22日（木）～28日（水） ※1月23日（金）・28日（水）は18:00まで

場所：+Q（プラスク） グッズ 渋谷スクランブルスクエア店 Event Stage 5A

POP UP＜トム フォード ビューティ＞

POP UP＜トム フォード ビューティ＞

新作「FIGUE EROTIQUE」 から、フレグランスとメイクアップ製品が1月に登場。フィグ（イチジク）が描く官能の軌跡。清々しく鮮やかなグリーンの躍動から、果実が弾ける直前の陶酔の瞬間へ。トム フォード独自カドタ フィグ アコードが織りなす、樹脂のように濃密でとろける蜜が感覚をやさしく包み込み、新たなセンシュアルの世界へと誘います。

今回のPOP UPでは、アーティストによる「フレグランス＆メイク アドバイス」を行います。また、期間中ここでしか手に入らない購入特典も用意します。

期間：2月5日（木）～11日（水・祝） ※最終日は18:00まで

場所：+Q（プラスク） ビューティー 渋谷スクランブルスクエア店 Event Stage 6A

※イベント内容は変更する場合がございます

※表示価格は標準税率１０％（＊軽減税率対象商品は８％）の消費税を含んだ税込み価格です