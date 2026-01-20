1/29開催「Digital Reskilling Forum EHIME」-立場を越えて語り合う、地域の学び直しと働き方（後援：愛媛県・愛媛大学）

一般社団法人愛媛デジタル女子プロジェクト

一般社団法人 愛媛デジタル女子プロジェクト（所在地：愛媛県松山市、代表理事：飯野 めぐみ）は、2026年1月29日（木）、対話型フォーラム「Digital Reskilling Forum EHIME」を開催します。変化の速いデジタル社会の中で、地域でもデジタル人材育成と学び直しの必要性が高まっています。後援：愛媛県・愛媛大学のもと、学び直しや働き方に関心のある個人に加え、企業、行政、大学・教育機関、支援機関など多様な立場の参加者が集い、デジタルリスキリングを切り口に、地域の人材育成と働き方の選択肢について語り合う場をつくります。

本フォーラムは、一方的に聞く場ではなく、参加者同士の対話を重視した構成です。専門用語に偏らず、立場の違いを越えて“現場で起きていること”を共有しながら、明日からの一歩につながるヒントや、ゆるやかな連携のきっかけを持ち帰っていただくことを目指します。

本フォーラムの特徴

開催概要

- 個人・企業・行政・大学等が同じ場で対話し、地域の人材育成を多角的に捉え直す- 参加型セッション（テーブル対話）を通じて、現場の実感や課題・アイデアを共有できる- 地域の「学び直し」と「働き方」をつなぐ取り組みとして、次につながる出会い・連携の入口になる

イベント名：Digital Reskilling Forum EHIME（デジタルリスキリングフォーラムえひめ）

日時：2026年1月29日（木）13:00～14:30

会場：マリベールスパイア 別邸 ハイダウェイ（愛媛県松山市古三津４丁目717）

参加費：無料

対象：学び直し・働き方に関心のある個人／企業／行政／大学・高校等教育機関／支援機関・NPO 等

後援：愛媛県、愛媛大学

主催：一般社団法人 愛媛デジタル女子プロジェクト

申し込みページ：https://ehime-degijyo.or.jp/digitalreskilingforum/（締切：1月28日）

プログラム（予定）

オープニング

トーク／パネルディスカッション

参加型セッション（テーブル対話）

クロージング

※登壇者・テーマ詳細は申し込みページよりご確認ください。

代表コメント

当法人は、愛媛の女性のリスキリングから就労までを支える取り組みを行っています。誰もが活躍できる地域をつくっていくためには、立場の違う人たちが気軽に集まり、対話し、協力できる関係が大切だと感じています。このフォーラムが、その出会いと連携のきっかけになれば嬉しいです。フォーラムで生まれたつながりを起点に、企業向け研修なども含め、地域全体のデジタルリテラシー向上につながる取り組みも、これから一層強化していきます。

一般社団法人 愛媛デジタル女子プロジェクト 代表理事 飯野 めぐみ

＜取材について＞

当日は会場内の撮影・取材が可能です。取材をご希望の報道関係者様は、前日19時までに下記窓口へご連絡ください。

＜法人概要＞

団体名称：一般社団法人 愛媛デジタル女子プロジェクト

設立：2023年12月8日

代表者名：代表理事 飯野めぐみ

URL：https://ehime-degijyo.or.jp/

E-mail：info@ehime-degijyo.or.jp

活動内容

デジタルを活用し、様々なライフスタイルに合った働き方を選べる女性を増やすことを目指し、寄り添い型のデジタル人材育成コミュニティを運営しています。企業向け研修等も通じて、地域のデジタルリテラシー向上につながる取り組みを推進しています。