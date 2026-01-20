【好みの温度までワンタッチ】シロカ、飲み物を一番おいしい温度で楽しむための「温度調節電気ケトル」を発売！

シロカ株式会社

シロカ株式会社（東京都・千代田区）は、1℃単位で自由に温度を設定でき、よく使うお気に入りの設定温度をワンタッチで呼び出せる「温度調節電気ケトル」を2026年2月7日に発売します。

製品ページ :https://www.siroca.co.jp/product/tce-kettle/

共働き世帯の増加などにより、個食が進む現代。食事だけでなく、仕事の合間やリラックスタイムに欠かせない「飲み物」も、家族それぞれのタイミングで、自分の好きなものを飲むというご家庭が多いのではないでしょうか。

シロカの「温度調節電気ケトル」なら、よく使うお気に入りの温度を「お気に入りボタン」で2つまで登録ができるため、飲み物の種類や湯沸かしの用途、家族それぞれの好みに合わせた温度を登録しておけば、いつでもワンタッチで呼び出すことができます。また、カップ1杯分の140mlから使用できるため、自分の分だけを無駄なく沸かすことも可能です。

さらに本製品は、60℃～100℃の範囲で、1℃単位で温度を細かく設定可能。コーヒーなら豆の種類に合わせて80℃台～90℃台、紅茶なら95℃以上など、飲み物に合わせた最適な温度で抽出することで、それぞれのおいしさを最大限に引き出すことができます。

シロカの「温度調節電気ケトル」で、飲み物を“一番おいしい温度”で楽しみませんか？

製品特長

1. 1℃単位のお好みの温度で湯沸かし

2. 「お気に入りボタン」で好みの温度までワンタッチ

3. 細くまっすぐ注げる細口ノズル

4. 安心して使える「転倒湯もれ防止構造」

1. 1℃単位のお好みの温度で湯沸かし

60～100℃までの範囲で、温度を1℃単位で設定可能。コーヒー、紅茶、日本茶、白湯など、用途に応じて最適な温度で湯沸かしができるため、いつでも自分好みの“一番おいしい温度”で飲み物を楽しむことができます。保温は10～60分まで10分単位で設定が可能です。

また、沸騰後に設定温度で保温する「煮沸モード」も搭載しているため、赤ちゃんのミルクや白湯づくりにも便利です。

【おすすめの温度】

浅煎り珈琲：約94℃

深煎り珈琲：約84℃

紅茶：95℃以上の熱湯

紅茶（ダージリンファーストフラッシュ）：85～95℃

玉露：55～60℃

2. 「お気に入りボタン」で好みの温度までワンタッチ

いつも使う温度は「お気に入りボタン」で2つまで登録可能。ワンタッチで設定温度を呼び出せるから、都度設定の必要がなく、いつでもサッと湯沸かしができます。

また、カップ1杯分の140mlから温度調節ができるため、一人分だけを無駄なく沸かすことができます。

【こんなときに便利】

・飲み物によって、自分のこだわりの温度を使い分けたいとき

・家族それぞれで好みの温度が違うとき

3. 細くまっすぐ注げる細口ノズル

天面と注ぎ口の高さを揃えたこだわりの細口ノズルで、狙ったところに細くまっすぐお湯を注ぐことができます。

特にコーヒーのハンドドリップの際には、お湯を細くゆっくりと注ぐことで雑味が出づらく、粉に均一にお湯が行きわたるため、コーヒーの味をしっかりと抽出できます。

4. 安心して使える「転倒湯もれ防止構造」

うっかり本体を倒してしまってもお湯がこぼれにくい「転倒湯もれ防止構造」*1で、安心してお使いいただけます。空焚きを検知して自動的に電源を切り、過熱による事故や故障を防ぐ「空だき防止機能」も搭載しています。

本製品は、電気用品安全法の改訂に伴い2026年6月以降に義務化される「転倒流水対策」に適応しています。*2

5. お手入れしやすい設計

ふたは完全に取り外すことができるため、お手入れ簡単。

ケトル本体も、広い口径で中まで手を入れて洗いやすく、いつでも清潔にお使いいただけます。

*1 〔試験方法〕JIS C 9335-2-15:2021、「転倒流水試験」に合格

*2 経済産業省により「電気用品安全法」が改訂され、2026年6月以降に製造または輸入される電気ケトル等は、

転倒時に湯漏れが50ml以下であることが求められることとなりました。

この基準は、JIS C 9335-2-15:2021に基づく「転倒流水試験」に合格することが条件です。

※ふたが閉まっていても、転倒時の状況によっては注ぎ口などから湯が流れ出るおそれがあります。

製品概要

製品名：温度調節電気ケトル

型番：SK-D271

カラー：ブラック

電源：交流100 V、50/60 Hz

消費電力：900 W

定格容量：0.8 L

質量（約）：0.65 kg（本体・ふた）、1.03 kg（電源プレート含む）

本体サイズ（約）：幅285 mm × 奥行220 mm × 高さ193 mm（電源プレート含む）

コード長（約）：1.2 m

製品ページ：https://www.siroca.co.jp/product/tce-kettle/

シロカ株式会社について

日々の暮らしに小さな喜びや心地よさをもたらし、彩りを添えられるよう

ワクワクする機能や、暮らしになじむデザインにこだわった家電製品をお届けします。

シロカ公式サイト：https://www.siroca.co.jp/

シロカオンラインストア 本店：https://store.siroca.jp/

シロカ公式Instagram：https://www.instagram.com/siroca.jp/

【クレジットは下記の通りお願いいたします】

シロカ株式会社

〒101-0051東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 東京建物神保町ビル5階

TEL：0570-001-469

URL: https://www.siroca.co.jp/