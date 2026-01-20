【2月12日開催】人事・広報担当者様向け！Z世代に刺さる採用ブランディング戦略と自動ドアサイネージの活用セミナー開催

ナブテスコ株式会社お申し込みはこちら :https://forms.gle/Srysn67yrHeFT9Cd9

株式会社ナブテスコ（本社：東京都千代田区）と株式会社Tailor App（本社：東京都千代田）は無料オンラインセミナー「Z世代採用 学生の行動特性や価値観に合わせたコンテンツ制作と大学生との新たな接点創出方法」を2026年2月12日(木)に開催します。

本セミナーは、企業の人事・広報担当者の皆さまを対象に、Z世代の大学生の採用アプローチに焦点を当て、デジタルコンテンツとリアルな接触チャネルの融合による効果的な採用PR戦略を提案します。

人事・広報担当者の皆さまが、最新トレンドを理解し、学生の心に響くPRを実現するための絶好の機会です。

【セミナーの開催の背景と目的】

現代の大学生は、1990年代後半から2010年前後に生まれたZ世代に属し、SNSや口コミ、社会的価値観に重きを置く傾向があります。こうした特性を理解し、適切なコミュニケーション手法を採用することが、優秀な人材獲得の鍵となります。

学生とのコミュニケーション手法を考える際には、SNSをはじめとしたオンラインメディアだけでな く、オフラインメディアも組み合わせることで、タッチポイントを増やすことができ、学生の認知獲得・興味促進に繋げることが可能です。

本セミナーでは、株式会社ナブテスコが国公立・有名私立大学の構内に設置・運営している新しいメディア「自動ドアサイネージ」を活用した、学生との新しい接触チャネルの紹介とその導入事例やデータに基づく優位性を解説します。

さらに、株式会社Tailor Appが提案するZ世代の価値観に響くブランディング戦略や採用動画の制作ノウハウを詳しく解説し、企業の採用活動に直結する具体的な施策を提示します。

【新卒採用におけるよくある課題】

・Z世代の学生に対して効果的な採用ブランディングを模索している

・大学生に直接アプローチ可能な接触チャネルがわからない

・既存の採用PR手法では、応募・入社に繋がる効果が見られない

・採用PR用の動画やビジュアルコンテンツの企画・制作のノウハウが不足している

上記のような課題をお持ちの方は、ぜひご参加ください。

【開催概要】- 日時：2026年2月12日(木) 13：00～14：00- 開催方法：オンライン(Zoomを使用予定)- 対象者：人事部門、広報部門- 主催：ナブテスコ株式会社 共催：株式会社Tailor App- 参加費：無料プログラム（予定）- オープニング- 採用動画コンテンツのトレンドとブランディング戦略について株式会社Tailor App：Z世代に響く短尺動画と採用ブランディング- 学生との新たな接点チャネルについてナブテスコ株式会社：大学向け自動ドア広告配信サービスのご紹介- 質疑応答

お申し込みはこちら :https://forms.gle/vmfGuqJ6LtCyGcgA9

ナブテスコ(株)紹介

大学構内に設置された自動ドアサイネージを活用し、リアルな接触チャネルを提供しています。

設置事例や学生の日常導線に沿った情報発信の優位性を解説し、採用活動における新たなコミュニケーション手法を提案します。

(株)Tailor App様 紹介

デジタルを起点にブランド体験を最大化ブランド認知拡散から顧客LTVを向上させるコミュニケーションを重視したクリエイティブ企画制作を行う会社です。

【お問合わせ先】

ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー 新事業推進部

E-mail：Nabco_ADS_Support@nabtesco.com