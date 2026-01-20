【京都国立近代美術館】美術館デビュー応援プログラム「リング・リング・ロング」開催中（～2026年3月8日）

文化庁

小さなお子さまといっしょに美術館でのびのび過ごしてみませんか。

美術館の１階ロビーに、お子さまと保護者の方がリラックスしてくつろいだり、大きな作品との出会いを楽しめるようなソファやテーブル、自分だけのお面が作れるコーナー、美術館のなかを探検できるアクティビティや絵本などをご用意しています。

ベビーカーでの来場歓迎、親子やお友だちどうしのおはなしもOK、大人だけでくつろぐのもOK、赤ちゃんが泣いちゃってもOKです。人気のお面ワークショップをはじめ、今年は美術館のたてものをめぐるガイドツアーや「展示室デビュー」を応援するプログラムも行います。

- どんなことができる？

ロングリングソファにすわる

ロングリングテーブルでお面をつくる

おおきなクッションでくつろぐ

ワークショップに参加する

そのほか、すごし方はいろいろ！

大きな円形のロングリングソファ 撮影：成田舞お面をつくることができるテーブル 撮影：成田舞大きなクッションでくつろぎながら絵本を楽しめる 撮影：成田舞- どんなところ？（京都国立近代美術館のロビーについて）

琵琶湖疏水に面した美術館１階のロビーは、いつでもだれでも訪れることができるフリーゾーンです。壁にはイギリス人作家のリチャード・ロングが1996年に描いた大きな作品があり、訪れる人たちをいつも出迎えています。

開催概要

撮影：成田舞

美術館デビュー応援プログラム「リング・リング・ロング」

会 期：2025年12月23日（火）～2026年3月8日（日）

開館時間：10時～18時 ※金曜日は20時まで（入館は閉館の30分前まで）

休 館 日：月曜日

（ただし、2月23日（月・祝）は開館し翌火曜日は休館）

会 場：京都国立近代美術館１階ロビー（京都市左京区岡崎円勝寺町）

参 加 費 ：無料（展覧会を鑑賞する際は別途観覧料が必要）

対 象：美術館が初めてのお子さまとそのご家族、ほか、どなたでも

主 催：京都国立近代美術館

支 援：Adobe Foundation

空間デザイン・家具製作：VUILD Design

H P：https://www.momak.go.jp/

*このプログラムは、子ども達が芸術に触れる機会の拡大を目指す国立美術館全体の取り組みである「Connecting Children with Museums」のひとつで、Adobe Foundationのご支援のもと実施されています。「Connecting Children with Museums」のその他の取り組みについては、こちら(https://odekake.artmuseums.go.jp/)からご覧いただけます。

Connecting Children with Museums initiative is supported by the Adobe Foundation.