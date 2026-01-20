ハンズ心斎橋店に初の勢揃い！2025年度大阪製ブランド新規認定11製品の販売イベントを初開催

公益財団法人大阪産業局

大阪府知事が認定する「大阪製ブランド認定事業（※）」では、2025年度に新たに認定された大阪製ブランド11製品を集めた販売イベントを開催します。

期間は1月26日(月)から2月25日(水)、会場はハンズ心斎橋店。

大阪の中小企業が持つ高い技術力や洗練されたデザイン性などを兼ね備えた製品の魅力を、実際に手に取ってご覧いただけるイベントです。

ハンズ心斎橋店では、大阪の中小企業の優れた技術に裏打ちされた創造力にあふれる大阪製ブランド製品を広く知っていただくため、常設ブースで認定製品を毎月販売しています。

今回のイベントでは、新たに認定された11製品を販売。11製品が揃う初の販売イベントとなります。

今年度は、日用品からインテリア・文具等の様々なジャンルの製品が認定されました。

従来のイメージを一新する「電線作りのプロが設計したスタイリッシュな延長コード」や、熟練職人が24工程もの複雑な作業を経て仕上げる「70年近く愛され続けているアルミ製の小鍋」、独自開発の糸で作られている「天然繊維の優しさと、合成繊維の泡立ちの良さを兼ね備えたボディタオル」、その他の認定製品も実用性とデザイン性を兼ね備えた魅力的な製品が揃っています。

本イベントで、「大阪府知事お墨付き」の選りすぐりの製品に触れていただき、大阪のものづくり技術の高さや作り手の想いを感じてもらえる機会を提供します。



（※）大阪製ブランド認定事業とは(https://osaka-sei.m-osaka.com/about/)

確かな技術が生活を豊かにする2025年度大阪製ブランド新規認定製品 開催概要

＜開催期間＞

2026年1月26日(月)～２月25日(水)

10:00～20:00（最終日は17:00まで）

＜開催場所＞

ハンズ心斎橋店 9階（大阪市中央区心斎橋筋1-8-3心斎橋パルコ内）(https://shinsaibashi.hands.net/)

■販売製品 一覧

・ベストプロダクト※（3製品：事業者名50音順）

1. Extension Cord

大原電線株式会社（東大阪市）

2. ダイヤ寄せ鍋

協栄金属工業株式会社（東大阪市）

3. 泉州ボディタオルオーガニック綿

有限会社ミツミ（泉南市）

・その他認定製品（8製品：事業者名50音順）

4．Kiyomekou シャンプー、Kiyomekou トリートメント

株式会社長川仁三郎商店（大阪市）

5. 億萬金封

紙戸屋・中野表具店（大阪市）

6. TORCH+

シルバー株式会社（八尾市）

7. わたしものふくさ

有限会社大一創芸（八尾市）

8. きになるニオイトリ

太洋株式会社（大阪市）

9. 18面体 脳トレ積み木ブロック OHAKO

株式会社花岡工務店（摂津市）

10. SWING PAN（スイングパン）

藤田金属株式会社（八尾市）

11. リッチクレイソックス

株式会社ユタカメイク（岸和田市）

※ベストプロダクトとは、ものづくりによる地域活性化や社会課題の解決などに資する、

他の企業の模範となる製品です。

詳細を見る :https://osaka-sei.m-osaka.com/news/3959/

■大阪製ブランド公式SNSアカウント

・X(https://x.com/Osakasei_PR)

・Instagram(https://www.instagram.com/osakasei/)