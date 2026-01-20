SKIPシティ23周年 2月7日（土）～8日（日）開催

株式会社デジタルSKIPステーション

2003年2月に埼玉県川口市にオープンしたSKIPシティは、今年23周年を迎えます。

これを記念して、2月7日（土）、8日（日）の2日間、SKIPシティ各館で様々なイベントを開催します。

彩の国ビジュアルプラザでは、 ワークショップ『プロの現場を体験！親子で挑むCMナレーション』や、映像ミュージアムの無料開館など、子どもから大人まで楽しめるイベントを実施します。

プロの現場を体験！親子で挑むCMナレーション 2月8日（日）

日時：2月8日（日）10:00～/11:30～/14:00～（各回45分程度）

会場：彩の国ビジュアルプラザ８階MA室（受付：8階エレベーターホール）

料金：無料

講師：滑川恭子

対象：小学生（保護者同伴）

定員：各回4組（事前申込抽選制）

申込：WEBサイトから申込（https://krs.bz/skipcity/m/kodomo-narration）

映像ミュージアム無料開館 2月7日（土）・8日（日）

▲映像ミュージアム常設展「空飛ぶ魔法のじゅうたん」のアトラクション

普段見ている映画やテレビがどのように作られているか、実際に装置を操

作しながら楽しく学ぶことができる常設展を無料でご覧いただけます。

日時：2月7日(土)・8日（日） 9:30～17:00（入館は16:30まで）

場所：彩の国ビジュアルプラザ 2階 映像ミュージアム

SKIPシティスタンプラリー 2月8日（日）

映像ミュージアム、彩の国くらしプラザ、川口市立科学館、公開ライブラリー、産業技術総合センターをまわってスタンプを集めた方に、記念品をプレゼントします。

日時：2月8日（日）9:30～17:00

SKIPシティについて

埼玉県内中小企業の振興と次世代映像産業の導入・集積並びに国際競争力を備えた人材育成を目指し、2003年2月1日にオープン。整備にあたっては、民間の持つ経営能力や技術力を活用することとし、埼玉県とNHKで提案競技（平成11年度）を実施して、選定された民間事業者と共同で事業を推進しています。Ａ街区の一般公開施設としては、川口市立科学館、彩の国くらしプラザ、映像ミュージアム、公開ライブラリーの4施設があり、子どもから大人まで一日中楽しめる場所となっています。