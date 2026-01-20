国際政治学者の「東野篤子」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、国際政治学者の東野篤子氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

東野篤子氏のコメント

theLetterでは、ロシアによるウクライナ侵略を中心に、それを取り巻くヨーロッパ国際政治について皆様にお伝えし、報道の現象をいささかなりともカバーさせていただきたいと思います。さらに、私がこの15年ほど力を入れている中国とヨーロッパとの関係の分析については、ちょっとギリギリなセンシティブな情報も含め、できるだけ共有して参ります。今準備している著作の一部なども、会員の皆様にちらっとお見せしていきたいと思っております。せっかくの会員制媒体ですから、私の率直な思いも含めて、皆さんにお届けしていくつもりです。大学の授業や管理職業務もありますので、更新頻度はそれほど高くないかもしれませんが、それでも皆様にできるだけ継続的に私のエッセイをお届けしていきたいと思います。ご期待ください。

東野篤子が読み解くヨーロッパ国際政治：https://higashinoatsuko.theletter.jp/(https://higashinoatsuko.theletter.jp/)

ロシアによるウクライナ侵略のニュースを中心に、ヨーロッパ国際政治に関する情報を届けるニュースレター。

＜東野篤子氏プロフィール ＞

国際政治学者、筑波大学人文社会系教授。慶應義塾大学大学院修士課程修了、英国バーミンガム大学政治・国際関係研究科博士課程修了（Ph.D）。OECD日本政府代表部専門調査員、広島市立大学国際学部准教授などを経て、現職。専門はヨーロッパの国際関係、国際政治。主な著書に、『解体後のユーゴスラヴィア』（共著・晃洋書房）、『共振する国際政治学と地域研究』（共著・勁草書房）がある。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

