＜ヴィス＞理念が「生きる」と人と組織は動き出す──経営課題を解決するオフィスとブランドのつくり方を解説する共同セミナーを開催

株式会社ヴィス（本社：東京都港区、代表取締役社長：金谷智浩、以下ヴィス）は、トゥモローゲート株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：西崎康平）と共同で、理念浸透を軸に組織課題を解決する「オフィス」と「ブランド」のつくり方をテーマにしたセミナーを開催いたします。

採用難、離職率の増加、生産性の低下など、多くの企業が抱える経営課題の根底には、「理念が日々の行動に落ちていない」という共通の要因があります。

本セミナーでは、実績・事例をもとに理念を“体感”できるオフィス設計と、人の心を動かし行動を変えるブランド構築の手法について、わかりやすく解説いたします。

このような方におすすめ

・オフィス移転・改装を経営戦略として活用したい方

・採用・離職・エンゲージメントに課題を感じている方

・理念を組織に浸透させ、現場を動かしたい方

※経営者／役員／部長・マネージャー／経営企画室の方におすすめです

オススメの企業様

・オフィス来訪者に企業の世界観や価値が伝わるブランド体験を届けたい

・旧態のイメージによって、採用や新規顧客獲得が思うようにいかない

・企業プロモーションと採用強化を掛け合わせ最大の効果を期待したい

開催概要

日程：2026年2月19日（木）

時間：18:00 ｰ 20:00

※セミナー:60分／交流会:60分

※受付開始 17:45 ｰ

場所：トゥモローゲート株式会社 大阪本社

大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目6－32 アニーズビル 2F

費用：2000円（飲物代）

プログラム

第一部：トゥモローゲート「人を動かすブランドのつくり方 」

● ブランドを「経営課題解決の手段」にする視点

● 理念を再構築し、行動に落とし込むプロセス

● 実践事例：理念浸透による組織変革の成功例・失敗例

第二部：ヴィス「行動を生む空間のつくり方 」

● 理念を体感できるオフィス設計のポイント

● 空間ブランディングによるエンゲージメント設計

● 実践事例：オフィスが文化浸透・売上に与えた影響

登壇者

トゥモローゲート株式会社

常務取締役ゼネラルマネージャー

最高戦略企画責任者

西崎 隼平氏

株式会社ヴィス

コンサルティングDiv.

ゼネラルマネージャー

水原 豊晃

▶ご予約はこちらから

https://403sm0.share-na2.hsforms.com/27Gwik96vRxahqfYLXJfgxQ

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

ヴィスは、3つの事業を通してパーパス（存在意義）である『はたらく人々を幸せに。』の実現を目指しています。



・ブランディング事業

ワークプレイス、CI・VI（ロゴ・WEBサイト・パンフレットなど）のデザインを通して企業ブランディング構築を支援します。

・データソリューション事業

『WORK DESIGN PLATFORM』など、データに基づいて「はたらく」に関する課題を定量・定性面で可視化し、最適な働き方やオフィス環境の構築に導きます。

・プレイスソリューション事業

フレキシブルオフィス『The Place』の運営ノウハウを通して、オフィスビルやワークプレイスの活用提案など、不動産資産の有効活用を支援します。



【会社概要】

社名：株式会社ヴィス

代表者：代表取締役社長 金谷 智浩

事業内容：ブランディング、データソリューション、プレイスソリューション

設立：1998年4月13日

事業所：東京本社、大阪本社、名古屋

URL：https://vis-produce.com