【不二家】世界を旅するまみれさんが次に立ち寄ったのはオーストラリア！ 「カントリーマアムチョコまみれザ・ワールド（オーストラリア編）」

■「ザ・ワールド」シリーズ第7弾！ オーストラリアを旅するまみれさんをイメージ

株式会社不二家「カントリーマアムチョコまみれザ・ワールド（オーストラリア編）」パッケージ

「カントリーマアムチョコまみれ」のスピンオフシリーズとして2024年2月にスタートした「チョコまみれザ・ワールド」の新商品が登場します。「チョコまみれザ・ワールド」は、人気キャラクター“まみれさん”が世界を旅しながら、行く先々の土地を満喫していくシリーズです。

今回は2月に真夏を迎えるオーストラリアを旅するまみれさんをイメージ。南国らしいマンゴー味のチョコまみれを期間限定で発売します。おいしく遊び心ある“まみれワールド”をぜひお楽しみください。

オーストラリアを旅するまみれさんを描いたストーリー性のある個包装デザインは全7種！！

（封入はランダムで、1袋で全7種が揃わない場合もございます）

「カントリーマアムチョコまみれザ・ワールド（オーストラリア編）」クッキーイメージ

【特長】

・しっとりチョコクッキーにアルフォンソマンゴーピューレとホワイトチョコチップを組み合わせ、チョコレートでコーティング

・夏のオーストラリアをイメージした、芳醇な香りと甘みがクセになる「マンゴー味」の期間限定商品

・オーストラリアを旅するまみれさんをイメージした、全7種の個包装デザインが楽しめる

商品名 「カントリーマアムチョコまみれザ・ワールド（オーストラリア編）」

発売日 2026年1月27日（火）全国発売

中味仕様 クッキー

表示内容量 92g（個装紙込み）

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555278674

小袋サイズも発売！ 持ち運びにも便利「38gカントリーマアムチョコまみれザ・ワールド（オーストラリア編）」パッケージ

商品名 「カントリーマアムチョコまみれザ・ワールド（オーストラリア編）」

発売日 2026年1月27日（火）全国発売

中味仕様 クッキー

表示内容量 38ｇ

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555278681

※コンビニエンスストア等一部流通限定

不二家ウェブサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/

カントリーマアムチョコまみれページ

http://ma-mi-re.jp/