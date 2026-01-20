横浜市全域に必要な喫煙所数は614カ所

株式会社プランワークス

プランワークス政策研究所は、レポート『横浜市内における分煙施設の整備について』(https://planworks.jp/20260120_yokohama/)を公表しました。

近年、屋内の受動喫煙対策を強化した改正健康増進法の施行により、喫煙行動が屋外へ移り、新たな課題が顕在化しています。この状況を踏まえ、当研究所では、主要都市で必要な喫煙所数を算定するための自主調査を実施しています。

本レポートはその一環として、2027年国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」の開催を控え、大阪市と同様に、市内全域での路上喫煙禁止を検討している横浜市における喫煙環境の現状把握と分煙施設整備の方向性を検証したものです。

＜レポートサマリー＞- 横浜市全域で必要な喫煙所数を614カ所と試算。- 横浜市が指定する喫煙禁止区域内で必要な喫煙所数を91カ所と推計。現在の設置数は17カ所で、さらなる整備が必要。- 人流が集中する拠点の多くが駅構内、商業施設敷地、業務ビル周辺に位置することから、民間が活用しやすい助成金制度の整備等により、重点エリアにおける喫煙所の量・質を確保しつつ路上喫煙規制の実効性を高めることが重要。

当研究所としては、自治体や事業者が分煙の徹底と防災・景観の向上を同時に実現する具体策を策定できるよう、本レポートを今後の検討の参考として活用いただければと考えております。

＜プランワークス政策研究所について＞

「プランワークス政策研究所」（旧トレンドラボ）は、次世代のプランニングを創造する政策研究シンクタンクとして、行政課題や社会課題に関する独自調査・分析を行う専門ユニットです。

そこで得られた知見を、政策提言やレポート制作だけでなく、具体的な企画・施策の設計にも反映し、行政・企業双方のパートナーとして機能することを目指しています。